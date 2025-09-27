Какой церковный праздник 27 сентября: три главные запрета этого дня

27 сентября по новому церковному календарю чтят мученика Каллистрата и его дружину.

Приметы 27 сентября. Фото: из открытых источников

К святому Каллистрату в праздник обращаются с молитвами об укреплении веры, а также просят дать физических и духовных сил.

В народе праздник прозвали Каллистрата. Он совпадает со сроком завершения так называемых "Пчелиных девятин" — подготовки ульев и пчел к зиме. Пасечники перевозят или переносят ульи в укрытия, чтобы пчелы спокойно пережили холода. По поверью, именно в этот день пчелиная матка "запирает" лето и начинаются холода.

По одному из народных обычаев сегодня принято готовить медовые пряники. Ими угощали знакомых, соседей и ели сами — по поверьям, это принесет удачу и достаток в дом.

Священнослужители в этот день, как и в любой другой, предостерегают от ссор, сплетен, зависти, осуждения и отказа в помощи ближнему.

В народе есть свои запреты дня: не следует тяжело работать — любой труд, не связанный с пчеловодством, не принесет пользы, исключением могут быть лишь хлопоты по хозяйству; не стоит брать или давать в долг, а также заключать денежные сделки — такие операции приведут к убыткам; не следует идти в лес — можно заблудиться.

Наши предки верили, что соблюдение этих запретов сохранит мир в семье, а также здоровье и достаток. Читайте более подробно, какой сегодня праздник отмечают в народном календаре.

По приметам дня судят о предстоящей погоде. Если западный ветер дует несколько дней подряд — "надует" ненастье. Заморозки с утра – зима придет рано. Если резкое похолодание – к ранней весне. Если перелетные птицы улетели — в скором времени жди морозы.

О будущей зиме судят по ели: если на ней много шишек, то сезон будет суровым и долгим.

