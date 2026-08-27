Яке церковне свято 27 серпня: три суворі заборони цього дня

27 серпня за новим стилем православна церква вшановує пам'ять преподобного Пимена Великого, а також преподобних Києво-Печерських — ієромонаха Кукші та постника Пімена. Цього дня прийнято молитися за здоров'я та захист від життєвих негараздів.

Прикмети 27 серпня. Фото: з відкритих джерел

У народі це свято називають два Пимени або Анфіса Горобинниця, на честь мучениці Анфіси Нової, пам'ять про яку також вшановується сьогодні.

У цей день продовжують збирати горобину — на Русі її вважали за потужний оберег від пристріту, заздрості та нещасть. Перед збиранням ягід кланяються дереву в пояс і залишають частину грон на гілках — запас на зиму для птахів. З горобини варять варення, роблять настої та наливки, заготовлюють ягоди на зиму, щоб додавати в чай та лікувальні напої.

Вважається, що горобинне дерево під вікном оберігає від людської заздрості, а три дерева біля будинку захищають від пожежі. Ламати гілки або псувати дерево не можна: за повір'ям, той, хто зрубає горобину, незабаром занедужає.

За народними повір'ями, цього дня діють інші заборони: не варто робити великі покупки — радості вони не принесуть і швидко прийдуть у непридатність; не варто давати гроші у борг — повернути їх буде важко; не радять вирушати в далеку дорогу — шлях виявиться важким; не можна поганословити і сваритися з близькими — лайка і конфлікти обернуться проти самого призвідника.

За народними прикметами погода 27 серпня підказує, якими будуть осінь та зима. Якщо горобина посипана ягодами — до суворої, морозної зими та негоди. Листя на горобині вже пожовкло — осінь видасться теплою, а зима морозною. Ягоди обсипаються з дерева — до погожої осені та м'якої, снігової зими. Листя горобини не опали повністю — у лютому вдарять сильні холоди.

Також помічено, що якщо сьогодні гримить грім, то незабаром настане бабине літо.

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