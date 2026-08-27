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Какой церковный праздник 27 августа: три суровых запрета этого дня

В народе праздник называют два Пимена или Анфиса Рябинница

27 августа 2026, 06:37
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Кравцев Сергей

27 августа по новому стилю православная церковь чтит память преподобного Пимена Великого, а также преподобных Киево-Печерских — иеромонаха Кукши и постника Пимена. В этот день принято молиться о здоровье и защите от житейских невзгод.

Какой церковный праздник 27 августа: три суровых запрета этого дня

Приметы 27 августа. Фото: из открытых источников

В народе праздник называют два Пимена или Анфиса Рябинница, в честь мученицы Анфисы Новой, память которой также совершается сегодня.

В этот день продолжают собирать рябину — на Руси ее считали мощным оберегом от сглаза, зависти и несчастий. Перед сбором ягод кланяются дереву в пояс и оставляют часть гроздьев на ветках – запас на зиму для птиц. Из рябины варят варенье, делают настои и наливки, заготавливают ягоды на зиму, чтобы добавлять в чай и лечебные напитки.

Считается, что рябиновое дерево под окном оберегает от людской зависти, а три дерева у дома защищают от пожара. Ломать ветки или портить дерево нельзя: по поверью, тот, кто срубит рябину, вскоре заболеет.

По народным поверьям, в этот день действуют и другие запреты: не стоит совершать крупные покупки — радости они не принесут и быстро придут в негодность; не стоит давать деньги в долг — вернуть их будет трудно; не советуют отправляться в дальнюю дорогу — путь окажется трудным; нельзя сквернословить и ссориться с близкими — брань и конфликты обернутся против самого зачинщика.

По народным приметам, погода 27 августа подсказывает, какими будут осень и зима. Если рябина усыпана ягодами — к суровой, морозной зиме и ненастной осени. Листья на рябине уже пожелтели — осень выдастся теплой, а зима морозной. Ягоды осыпаются с дерева — к погожей осени и мягкой, снежной зиме. Листья рябины не опали полностью — в феврале ударят сильные холода.

Также замечено, что если сегодня гремит гром, то скоро наступит бабье лето.

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