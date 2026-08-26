Какой церковный праздник 26 августа: для чего особенно удачный этот день

26 августа по новому стилю православная церковь в Украине чтит память мучеников Адриана и Наталии. История этой супружеской пары стала одним из самых трогательных символов преданности и стойкости в христианской традиции.

Приметы 26 августа. Фото: из открытых источников

В народе праздник получил название Наталья-Овсяница и Адриан Осенний – в эту пору в старину начинали жатву овса. Злак был в большом почете – из овсяной муки пекли блины и оладьи, варили кисель и кашу, готовили толокно на молоке или воде с ягодами.

26 августа считается удачным днем для сватовства, венчания и свадеб — браки, заключенные в эту дату, обещают быть крепкими и долговечными. Также в этот день нужно принести в дом гроздь рябины. Ее подвешивают над входной дверью или под крышей дома — считается, что так удача и счастье остаются в доме весь год.

Девочку, рожденную сегодня, по традиции называют Натальей — считается, что это имя принесет ей счастливую судьбу.

Как и в другие дни, церковь напоминает: сегодня недопустимы ругань, злость, сплетни, клевета, зависть, жадность, месть и уныние, а также отказ в помощи тем, кто в ней нуждается.

Народные приметы добавляют к этому свои запреты: нельзя отказывать в помощи — примета сулит бедность; не следует ссориться и ругаться с близкими — конфликт может затянуться надолго; нельзя лениться и уклоняться от работы.

Также сегодня не советуют ходить босиком — земля в это время уже холодная, и без обуви легко простудиться.

По народным приметам 26 августа можно предугадать, какой окажутся осень и зима. Если холодное утро — к ранней зиме. Листья на березе и дубе еще не опали — зима будет суровой. Обильный урожай рябины — к сильным морозам. Много опят в лесу — бабьего лета в этом году не будет. Утренний туман предвещает теплую погоду, а иней на ветках — скорое похолодание.

Главная примета дня и вовсе звучит как настоящий заговор на удачу: если 26 августа удастся встретить восемь женщин по имени Наталья, следующие восемь дней принесут только успех и везение.

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