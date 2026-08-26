Яке церковне свято 26 серпня: для чого особливо вдалий цей день

26 серпня за новим стилем православна церква в Україні вшановує пам'ять мучеників Адріана та Наталії. Історія цієї подружньої пари стала одним із найзворушливіших символів відданості та стійкості у християнській традиції.

Прикмети 26 серпня. Фото: з відкритих джерел

У народі свято отримало назву Наталія-Овес і Адріан Осінній — у цю пору в давнину починали жнива вівса. Цей злак користувався великою пошаною — з вівсяного борошна пекли млинці та оладки, варили кисіль і кашу, готували толокно на молоці або воді з ягодами.

26 серпня вважається вдалим днем для сватання, вінчання та весіль — шлюби, укладені в цю дату, обіцяють бути міцними та довговічними. Також у цей день потрібно принести в будинок гроно горобини. Її підвішують над вхідними дверима або під дахом будинку — вважається, що так удача та щастя залишаються в будинку весь рік.

Дівчинку, народжену сьогодні, за традицією називають Наталією – вважається, що це ім'я принесе їй щасливу долю.

Як і в інші дні, церква нагадує: сьогодні неприпустимі лайка, агресія, плітки, наклеп, заздрість, жадібність, помста і зневіра, а також відмова у допомозі тим, хто її потребує.

Народні прикмети додають до цього свої заборони: не можна відмовляти у допомозі — прикмета обіцяє бідність; не слід сваритися та лаятися з близькими — конфлікт може затягнутися надовго; не можна лінуватися та ухилятися від роботи.

Також сьогодні не радять ходити босоніж – земля в цей час уже холодна, і без взуття легко застудитись.

За народними прикметами 26 серпня можна передбачити, якою виявляться осінь та зима. Якщо холодний ранок – до ранньої зими. Листя на березі та дубі ще не опали — зима буде суворою. рясний урожай горобини — до сильних морозів. Багато опеньків у лісі — бабиного літа цього року не буде. Вранішній туман віщує теплу погоду, а іній на гілках — швидке похолодання.

Головна прикмета дня взагалі звучить як справжня змова на удачу: якщо 26 серпня вдасться зустріти вісім жінок на ім'я Наталя, наступні вісім днів принесуть лише успіх і везіння.

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