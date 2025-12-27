Яке церковне свято 27 грудня: від чого сьогодні не можна відмовлятися

27 грудня за новим календарем в українській православній церкві відбувається пам'ять святого апостола від 70-ти Стефана. З цим святом пов'язані звичаї, заборони та прикмети, за якими за старих часів судили про погоду та майбутній рік.

У молитвах до святого першомученика Стефана просять зміцнити віру, душевний спокій, здоров'я близьких та достатку в домі. Святого шанують як покровителя худоби, особливо коней.

У народі день називають Степанов і за традицією печуть медові пряники. Відмовлятися від такого частування вважається поганою прикметою – вірять, що це може спричинити невдачі на весь рік. Також за народними повір'ями Стефан приносить у будинок достаток, тому в день його пам'яті, незважаючи на заборони церкви, проводили цікавий обряд: у гарну коробку клали велику купюру, ставили її на чільне місце і не витрачали їх до наступного року – таким чином заряджали його на фінанси.

У це свято, як і будь-якого іншого дня, церква не вітає сварки, лайка, не схвалює заздрість, помста, плітки. Вважається гріхом лінуватися і відмовляти у допомозі – як людям, так і тваринам.

Так як тривають Святки, не рекомендується займатися тяжкою домашньою роботою. За народними прикметами у Степанів день заборонено викидати хлібні крихти — вірять, що разом з ними може піти й матеріальний добробут.

За погодними прикметами дня дізнаються, буде тепле чи похолодає найближчим часом, а також яким буде врожай. Якщо іній з ранку — сніг. День теплий сьогодні – і літо буде спекотним. Сніг пішов – влітку буде багато грибів та ягід. Ворони сидять на верхівках дерев – до затяжного холоду. Птахи сховалися – до снігопаду. Туман випав – до відлиги.

Найцікавіша прикмета дня: було помічено, якщо на Степанів день стоїть міцний мороз та ясна погода, то рік буде врожайний, а літо – спокійне, без різких погодних змін.

