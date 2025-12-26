Собор Пресвятой Богородицы: запреты, традиции и особая примета дня

26 декабря по новому церковному календарю в Украине православные отмечают Собор Пресвятой Богородицы. В этот день вспоминают Пресвятую Деву Марию и близких к Ней святых.

Приметы 26 декабря. Фото: из открытых источников

Верующие обращаются к Пресвятой Богородице с самыми разными молитвами — считается, что Пресвятая слышит каждого. У нее просят защиты от бед и невзгод, мира в семье и на земле, любви, исцеления и здоровья для детей и близких, а также благодарят за Ее покровительство и помощь.

В народе Собор Пресвятой Богородицы – это большой женский праздник, который прозвали Бабий день. В этот день чествуют всех мам, беременных женщин. По обычаю пекут пироги и караваи: часть нужно отнести в церковь, а часть раздать роженицам, врачам-акушерам, детям, родственникам и соседям. Также одна из важных традиций дня — первое пострижение ребенка, которому исполнился год.

Сегодня не одобряются сквернословие, ссоры, сплетни, зависть и месть. Нельзя лениться, а также отказывать в помощи, особенно беременным.

Народные приметы дня не советуют заниматься тяжелым физическим трудом, чтобы не навлечь болезни и усталость на весь год. Согласно поверьям, в этот день не стоит выносить из дома мусор, хлам, разбитую или треснувшую посуду, а также выбрасывать ненужные вещи – это все к безденежью.

По погоде 26 декабря судят, какой она будет в ближайшие дни, а также и весь будущий год. Если сороки ходят по снегу – к потеплению. День солнечный — январь будет ясным и морозным. Снег липнет к ладоням — погода смягчится. Вороны галдят — жди метель. Красный закат – к сильным морозам.

Среди самых интересных примет дня есть две: говорят, что если сегодня пригорит каша, то это к сильному снегопаду. Также по погоде 26 декабря и следующих 11 дней судили о том, каким будет каждый месяц нового года.

