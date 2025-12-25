Приметы на Рождество: что покажет, будет ли благополучным следующий год

25 декабря по новому церковному календарю православные христиане празднуют Рождество Христово – один из главных и самых светлых праздников церковного года. Он входит в число двунадесятых и посвящен рождению Иисуса Христа, событию, которое принесло миру надежду, любовь и спасение.

Одна из традиций праздника – посещение церкви. Те, у кого нет возможности пойти в храм, могут помолиться и дома. В молитвах в этот светлый праздник просят Божьей ласки, прощения и благословения. Считается, что сегодня небеса открываются и слышат все искренние просьбы.

В этот праздник особенно важно проявлять милосердие, помогать нуждающимся. За праздничным столом в этот день собираются семьей.

По давней народной традиции колядующие обходят дома, славят Христа и хозяев, а взамен получают угощения. Считается, что эта традиция помогает защитить дом от зла и привлечь в него благополучие.

Также в этот праздник издревле существуют строгие запреты: нельзя сквернословить и ругаться; не следует заниматься тяжелой работой, а также домашними хлопотами; по народным поверьям запрещается выносить мусор, делать уборку — вынесешь или выметешь удачу и достаток; нельзя посещать кладбища, идти на охоту или рыбалку; не стоит брать или давать что-либо в долг, особенно отдавать из дома.

Также по одной из примет нежелательно в этот день носить грязную и старую одежду. Первым войти в дом должен мужчина — тогда в семье будет мир и гармония. Если же войдет женщина — то это к болезням и неурядицам. Также в праздник стараются ничего не разливать и не разбивать, чтобы избежать ссор и неприятностей.

Конечно же стоит обратить особое внимание на погоду в этот день. Если утро ясное — святки будут морозными. Если день пасмурный — к ранней весне. Иней утром на деревьях – летом будет хороший урожай зерновых. Метель началась — к урожаю меда. Тепло на Рождество — весна будет холодной.

Самая яркая примета дня: если на Рождество пошел снег, то год будет благополучный во всех смыслах, и чем больше снега — тем лучше пройдет весь год.

