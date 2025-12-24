День перед Рождеством: главные приметы и обычаи

24 декабря по новому церковному стилю отмечают Сочельник — день перед Рождеством. Он издавна считается особым и его стараются провести в кругу семьи, соблюдая определенные традиции и запреты.

24 декабря (6 января — дата праздника в старом календаре) в православной церкви отмечают навечерие Рождества — Сочельник. Согласно Священному Писанию, более двух тысяч лет назад в эту ночь на небе засияла Вифлеемская звезда — она возвестила миру о рождении Спасителя.

В честь навечерия Рождества в храмах совершается особое богослужение, а дома верующие готовят 12 постных блюд по числу апостолов. Главными на праздничном столе считаются кутья и узвар из сухофруктов. Кутья, или сочиво, — это постная каша из пшеницы, ячменя, реже риса или пшена, с добавлением мака, орехов, изюма и меда. Считается, что само название "сочельник" произошло именно от слова "сочиво".

С Рождественского сочельника начинаются Святки — это праздничный период, который продолжается до Крещенского сочельника 5 января по новому календарю.

В Сочельник обращаются с молитвами к Богу о милости, мире в семье и благополучии. Это время примирения, поэтому очень важно простить старые обиды и настроиться на добрые мысли.

В народе праздник называют Святвечер, Коляда. После появления первой звезды традиционно собираются за праздничным столом. Как уже говорили, обязательными на нем считаются кутья (или сочиво) и узвар из сухофруктов. Кроме этого, готовят постный борщ, вареники, овощные блюда, рыбу, кисели и пряники. Важно попробовать каждое блюдо — говорят, что тогда в доме в течение года не будет нужды. По обычаю, часть еды нужно раздать нуждающимся.

После семейного ужина в некоторых регионах Украины молодежь идет колядовать: славить в колядках Христа и желать хозяевам здоровья, достатка и счастья.

По приметам дня можно узнать о погоде и будущем урожае. Если день ясный сегодня — к богатому лету и хорошему урожаю. Проталины на снегу — будет урожай гречки. Далеко слышен шум поезда — к скорому потеплению. Вороны вечером беспокоятся — будет буря или сильный ветер. Белки собрались в одном дупле — к сильным холодам.

В старину говорили, что с этого дня зима идет к морозам, а солнце — к лету.

