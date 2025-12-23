logo

Какой церковный праздник 23 декабря: три главные запреты этого дня
commentss НОВОСТИ Все новости

Какой церковный праздник 23 декабря: три главные запреты этого дня

В народе день называют Федулов и особое внимание уделяют домашней живности, животным и птицам

23 декабря 2025, 06:26
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

23 декабря по новому церковному календарю в украинской православной церкви вспоминают святого Феодула Критского и еще девять мучеников.

Какой церковный праздник 23 декабря: три главные запреты этого дня

Приметы 23 декабря. Фото: из открытых источников

К Феодулу Критскому верующие обращаются с просьбами о помощи в ведении домашнего хозяйства – считается, что святой покровительствует домашним животным.

В народе день называют Федулов и особое внимание уделяют домашней живности, животным и птицам. Например, в старину старались навести порядок в хлеву и птичнике, утеплить стойла, щедро накормить всех. 

Работать в этот день можно и нужно, так как завершаются последние приготовления к Сочельнику.

Церковь в этот день, как и в любой другой, осуждает сквернословие, сплетни, зависть, лень, месть. Нельзя отказывать в помощи просящим. До 25 декабря продолжается Рождественский пост — для тех, кто постится, важно соблюдать ограничения в питании.

Народные запреты дня такие: нельзя пользоваться ножами, ножницами и другими острыми инструментами — если пораниться, порезы будут долго заживать, а человек будет болеть весь год; нельзя шить и укорачивать одежду, чтобы не укоротить себе лет; нельзя отдавать долги и делиться своими планами с другими — средства исчезнут, а задуманное не сбудется.

Нарушение запретов в народе считается опасным как для людей, так и для домашних животных.

По погоде дня определяют, будут ли морозы в ближайшее время. Если погода стоит ясная — к морозам. Звезды мерцают — жди сильную стужу. Сильный снегопад — будет хороший урожай. Домашние животные беспокоятся — приближается метель.

Одна из самых ярких примет связана с ветром: в народе говорят, если "Пришел Федул, и ветер подул — значит, урожай будет хорошим".

Читайте также на портале "Комментарии" — церковный праздник 22 декабря: какая примета дня подскажет, каким будет Новый год.




