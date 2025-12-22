Церковный праздник 22 декабря: какая примета дня подскажет, каким будет Новый год

22 декабря согласно новому календарю в Православной церкви Украины чтят память святой великомученицы Анастасии. К ней издавна обращаются с молитвами о защите и исцелении, а сам день имеет немало народных традиций, примет и запретов.

Святую Анастасию верующие издавна почитают как заступницу женщин, особенно беременных и рожениц, а также покровительницу заключенных. У нее просят избавления от страхов, поддержки в трудные времена, здоровья для будущих матерей и младенцев, благополучия в доме. Считается, что Анастасия помогает "распутать узлы" жизненных проблем.

В народе день прозвали Настасьин. Сегодня можно делать уборку в доме, стирать, убирать во дворе — нужно постараться завершить основные домашние дела перед Рождеством.

Особое внимание в эту дату уделяют будущим матерям, а беременные готовят обереги для детей — вышивают полотенца, одеяла или пеленки.

Церковь в этот день призывает отказаться от ссор, ругани и сквернословия. Нельзя лениться, завидовать, мстить, не принято отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается. Продолжается Рождественский пост — сейчас длится самая строгая его неделя. Согласно календарю, 22 декабря всем постящимся нужно придерживаться сухоядения.

По народным поверьям, в Настасьин день существует немало запретов. Считается, что сегодня нельзя ходить по дому босиком – это может навлечь бедность, болезни или неприятности. Запрещается прокалывать уши: такие раны будут долго заживать. Строго запрещено обижать домашних животных – это может обернуться болями в суставах.

По приметам дня можно судить о погоде в ближайшее время и на Новый год. Если снег пошел или началась оттепель — к скорому дождю. Мороз в этот день — к ясной погоде. Деревья в инее — будет потепление. Снег сухой пошел — лето тоже будет засушливым. Снегири шумят — похолодает.

Самая интересная примета дня: какая погода стоит на Анастасию — такой будет и Новый год.

