Церковне свято 22 грудня: яка прикмета дня підкаже, яким буде Новий рік

22 грудня згідно з новим календарем у Православній церкві України вшановують пам'ять святої великомучениці Анастасії. До неї здавна звертаються з молитвами про захист та зцілення, а сам день має чимало народних традицій, прикмет та заборон.

Прикмети 22 грудня. Фото: з відкритих джерел

Святу Анастасію віруючі здавна шанують як заступницю жінок, особливо вагітних та породіль, а також покровительку ув'язнених. У неї просять порятунку від страхів, підтримки у скрутні часи, здоров'я для майбутніх матерів та немовлят, благополуччя в будинку. Вважається, що Анастасія допомагає "розплутати вузли" життєвих проблем.

У народі день прозвали Настасин. Сьогодні можна робити прибирання в будинку, прати, прибирати на подвір'ї – потрібно постаратися завершити основні домашні справи перед Різдвом.

Особливу увагу у цю дату приділяють майбутнім матерям, а вагітні готують обереги для дітей – вишивають рушники, ковдри чи пелюшки.

Церква цього дня закликає відмовитися від сварок, лайки та лихослів'я. Не можна лінуватися, заздрити, мстити, не прийнято відмовляти у допомозі тим, хто її потребує. Триває Різдвяний піст — зараз триває найсуворіший його тиждень. Згідно з календарем, 22 грудня всім, хто постить, потрібно дотримуватися сухої їжі.

За народними повір'ями, у Настасин день існує чимало заборон. Вважається, що сьогодні не можна ходити по дому босоніж – це може спричинити бідність, хвороби чи неприємності. Забороняється проколювати вуха: такі рани довго гояться. Строго заборонено ображати свійських тварин – це може обернутися болями у суглобах.

За прикметами дня можна судити про погоду найближчим часом та на Новий рік. Якщо сніг пішов чи розпочалася відлига – до швидкого дощу. Наші пращури помітили, якщо у цей день мороз — дощ. Дерева в інеї – буде потепління. Сніг сухий пішов – літо теж буде посушливим. Снігури шумлять — похолодає.

Найцікавіша прикмета дня: яка погода стоїть на Анастасію – такою буде і Новий рік.

