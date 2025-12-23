Яке церковне свято 23 грудня: три головні заборони цього дня

23 грудня за новим церковним календарем в українській православній церкві згадують святого Феодула Критського та ще дев'ять мучеників.

Прикмети 23 грудня. Фото: із відкритих джерел

До Феодула Критського віруючі звертаються з проханнями про допомогу у веденні домашнього господарства – вважається, що святий заступається домашнім тваринам.

У народі цей день називають Федулов і особливу увагу приділяють домашній живності, тваринам і птахам. Наприклад, за старих часів намагалися навести лад у хліві та пташнику, утеплити стійла, щедро нагодувати всіх.

Працювати у цей день можна і потрібно, оскільки завершуються останні приготування до Святвечора.

Церква в цей день, як і в будь-який інший, засуджує лихослів'я, плітки, заздрість, лінощі, помсту. Не можна відмовляти у допомозі тим, хто просить. До 25 грудня триває Різдвяний піст — для тих, хто постить, важливо дотримуватись обмежень у харчуванні.

Народні заборони дня такі: не можна користуватися ножами, ножицями та іншими гострими інструментами — якщо поранитися, порізи довго загоюватимуться, а людина хворітиме весь рік; не можна шити і коротити одяг, щоб не вкоротити собі років; не можна віддавати борги та ділитися своїми планами з іншими – кошти зникнуть, а задумане не здійсниться.

Порушення заборон у народі вважається небезпечним як людей, так домашніх тварин.

Вдень погода визначає, чи будуть морози найближчим часом. Якщо погода ясна — до морозів. Зірки мерехтять — чекай на сильну холоднечу. Сильний снігопад – буде добрий урожай. Домашні тварини турбуються – наближається хуртовина.

Одна з найяскравіших прикмет пов'язана з вітром: у народі кажуть, якщо "Прийшов Федул, і вітер повіяв — отже, врожай буде добрим".

