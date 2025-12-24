День перед Різдвом: головні прикмети та звичаї

24 грудня за новим церковним стилем відзначають Святвечір — день перед Різдвом. Він здавна вважається особливим і його намагаються провести в колі сім'ї, дотримуючись певних традицій і заборон.

Прикмети 24 грудня. Фото: з відкритих джерел

24 грудня (6 січня – дата свята у старому календарі) у православній церкві відзначають навечір'я Різдва – Святвечір. Згідно з Писанням, понад дві тисячі років тому цієї ночі на небі засяяла Вифлеємська зірка — вона сповістила світові про народження Спасителя.

На честь навечір'я Різдва у храмах відбувається особливе богослужіння, а будинки віруючі готують 12 пісних страв за кількістю апостолів. Головними на святковому столі вважаються кутя та узвар із сухофруктів. Кутя, або сочиво, — це пісна каша з пшениці, ячменю, рідше рису або пшона, з додаванням маку, горіхів, родзинок та меду. Вважається, що сама назва "вечір" походить саме від слова "кучеряве".

З Різдвяного святвечора починаються Святки — це святковий період, який триває до Водохреща 5 січня за новим календарем.

У Святвечір звертаються з молитвами до Бога про милість, мир у сім'ї та благополуччя. Це час примирення, тому дуже важливо пробачити старі образи та налаштуватися на добрі думки.

У народі свято називають Святвечір, Коляда. Після появи першої зірки традиційно збираються за святковим столом. Як уже казали, обов'язковими на ньому вважаються кутя (або кучерява) та узвар із сухофруктів. Крім цього, готують пісний борщ, вареники, овочеві страви, рибу, киселі та пряники. Важливо скуштувати кожну страву – кажуть, що тоді в будинку протягом року не буде потреби. За звичаєм, частину їжі потрібно роздати нужденним.

Після сімейної вечері в деяких регіонах України молодь іде колядувати: славити у колядках Христа та бажати господарям здоров'я, достатку та щастя.

За прикметами дня можна дізнатися про погоду та майбутній урожай. Якщо день ясний сьогодні — до багатого літа та гарного врожаю. Проталин на снігу — буде врожай гречки. Далеко чути шум поїзда – до швидкого потепління. Ворони ввечері турбуються – буде буря чи сильний вітер. Білки зібралися в одному дуплі – до сильних холодів.

У давні часи говорили, що з цього дня зима йде до морозів, а сонце — до літа.

