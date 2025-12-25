Прикмети на Різдво: що покаже, чи буде щасливим наступний рік

25 грудня за новим церковним календарем православні християни святкують Різдво Христове – одне з найголовніших та найсвітліших свят церковного року. Він входить до двохнадесятих і присвячений народженню Ісуса Христа, події, яка принесла світові надію, любов і спасіння.

Прикмети на Різдво. Фото: з відкритих джерел

Одна із традицій свята – відвідування церкви. Ті, хто не має можливості піти до храму, можуть помолитися і вдома. У молитвах у це світле свято просять Божої ласки, прощення та благословення. Вважається, що сьогодні небеса відкриваються та чують усі щирі прохання.

У це свято особливо важливо виявляти милосердя, допомагати нужденним. За святковим столом цього дня збираються сім'єю.

За давньою народною традицією колядуючі обходять будинки, славлять Христа та господарів, а натомість отримують частування. Вважається, що ця традиція допомагає захистити будинок від зла та залучити до нього добробут.

Також у це свято з давніх-давен існують суворі заборони: не можна поганословити і лаятися; не слід займатися важкою роботою, а також домашніми клопотами; за народними повір'ями забороняється виносити сміття, робити прибирання — винесеш чи виметеш удачу та достаток; не можна відвідувати цвинтарі, йти на полювання чи риболовлю; не варто брати або давати щось у борг, особливо віддавати з дому.

Також по одній із прийме небажано цього дня носити брудний та старий одяг. Першим увійти до будинку повинен чоловік – тоді в сім'ї буде мир та гармонія. Якщо ж увійде жінка – то це до хвороб та негараздів. Також у свято намагаються нічого не розливати та не розбивати, щоб уникнути сварок та неприємностей.

Звісно ж, варто звернути особливу увагу на погоду в цей день. Якщо ранок ясний – святки будуть морозними. Якщо день похмурий — до ранньої весни. Іній уранці на деревах – влітку буде добрий урожай зернових. Завірюха почалася — до врожаю меду. Тепло на Різдво – весна буде холодною.

Найяскравіша прикмета дня: якщо на Різдво пішов сніг, то рік буде благополучним у всіх сенсах, і чим більше снігу – тим краще пройде весь рік.

