Собор Пресвятої Богородиці: заборони, традиції та особлива прикмета дня

26 грудня за новим церковним календарем в Україні православні відзначають Собор Пресвятої Богородиці. Цього дня згадують Пресвяту Діву Марію та близьких до Неї святих.

Прикмети 26 грудня. Фото: з відкритих джерел

Віруючі звертаються до Пресвятої Богородиці з різними молитвами — вважається, що Пресвята чує кожного. У неї просять захисту від бід і негараздів, миру в сім'ї та на землі, любові, зцілення та здоров'я для дітей та близьких, а також дякують за її заступництво та допомогу.

У народі Собор Пресвятої Богородиці – це велике жіноче свято, яке прозвали Бабин день. Цього дня вшановують усіх мам, вагітних жінок. За звичаєм печуть пироги та короваї: частину потрібно віднести до церкви, а частину роздати породіллям, лікарям-акушерам, дітям, родичам та сусідам. Також одна з важливих традицій дня — перший постриг дитини, якій виповнився рік.

Сьогодні не схвалюються лихослів'я, сварки, плітки, заздрість та помста. Не можна лінуватися, а також відмовляти у допомозі, особливо вагітним.

Народні прикмети дня не радять займатися важкою фізичною працею, щоб не спричинити хвороби та втому на весь рік. Згідно з повір'ями, цього дня не варто виносити з дому сміття, мотлох, розбитий або тріснулий посуд, а також викидати непотрібні речі – це все до безгрошів'я.

За погодою 26 грудня судять, якою вона буде найближчими днями, а також весь майбутній рік. Якщо сороки ходять снігом – до потепління. День сонячний – січень буде ясним та морозним. Сніг липне до долонь – погода пом'якшиться. Ворони галдять — чекай хуртовину. Червоний захід сонця – до сильних морозів.

Серед найцікавіших прикмет дня є дві: кажуть, якщо сьогодні пригорить каша, то це до сильного снігопаду. Також за погодою 26 грудня та наступних 11 днів судили про те, яким буде щомісяця нового року.

