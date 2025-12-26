logo_ukra

BTC/USD

88726

ETH/USD

2962.56

USD/UAH

41.93

EUR/UAH

49.43

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство релігія Собор Пресвятої Богородиці: заборони, традиції та особлива прикмета дня
commentss НОВИНИ Всі новини

Собор Пресвятої Богородиці: заборони, традиції та особлива прикмета дня

У народі Собор Пресвятої Богородиці - це велике жіноче свято, яке прозвали Бабин день

26 грудня 2025, 06:30
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

26 грудня за новим церковним календарем в Україні православні відзначають Собор Пресвятої Богородиці. Цього дня згадують Пресвяту Діву Марію та близьких до Неї святих.

Собор Пресвятої Богородиці: заборони, традиції та особлива прикмета дня

Прикмети 26 грудня. Фото: з відкритих джерел

Віруючі звертаються до Пресвятої Богородиці з різними молитвами — вважається, що Пресвята чує кожного. У неї просять захисту від бід і негараздів, миру в сім'ї та на землі, любові, зцілення та здоров'я для дітей та близьких, а також дякують за її заступництво та допомогу.

У народі Собор Пресвятої Богородиці – це велике жіноче свято, яке прозвали Бабин день. Цього дня вшановують усіх мам, вагітних жінок. За звичаєм печуть пироги та короваї: частину потрібно віднести до церкви, а частину роздати породіллям, лікарям-акушерам, дітям, родичам та сусідам. Також одна з важливих традицій дня — перший постриг дитини, якій виповнився рік.

Сьогодні не схвалюються лихослів'я, сварки, плітки, заздрість та помста. Не можна лінуватися, а також відмовляти у допомозі, особливо вагітним.

Народні прикмети дня не радять займатися важкою фізичною працею, щоб не спричинити хвороби та втому на весь рік. Згідно з повір'ями, цього дня не варто виносити з дому сміття, мотлох, розбитий або тріснулий посуд, а також викидати непотрібні речі – це все до безгрошів'я.

За погодою 26 грудня судять, якою вона буде найближчими днями, а також весь майбутній рік. Якщо сороки ходять снігом – до потепління. День сонячний – січень буде ясним та морозним. Сніг липне до долонь – погода пом'якшиться. Ворони галдять — чекай хуртовину. Червоний захід сонця – до сильних морозів.

Серед найцікавіших прикмет дня є дві: кажуть, якщо сьогодні пригорить каша, то це до сильного снігопаду. Також за погодою 26 грудня та наступних 11 днів судили про те, яким буде щомісяця нового року.

Читайте також на порталі "Коментарі" — прикмети на Різдво: що покаже, чи буде щасливим наступний рік.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Новини

Всі новини