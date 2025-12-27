Какой церковный праздник 27 декабря: от чего сегодня нельзя отказываться

27 декабря по новому календарю в украинской православной церкви совершается память святого апостола от 70-ти Стефана. С этим праздником связаны обычаи, запреты и приметы, по которым в старину судили о погоде и будущем годе.

Приметы 27 декабря. Фото: из открытых источников

В молитвах к святому первомученику Стефану просят укрепить веру, душевного спокойствия, здоровья близких и достатка в доме. Святого почитают как покровителя домашнего скота, особенно лошадей.

В народе день называют Степанов и по традиции пекут медовые пряники. Отказываться от такого угощения считается плохой приметой — верят, что это может навлечь неудачи на весь год. Также по народным поверьям Стефан приносит в дом изобилие, поэтому в день его памяти, несмотря на запреты церкви, проводили интересный обряд: в красивую коробку клали крупную купюру, ставили ее на видное место и не тратили их до следующего года — таким образом "заряжали" его на финансы.

В этот праздник, как и в любой другой день, церковь не приветствует ссоры, ругань, не одобряет зависть, месть, сплетни. Считается грехом лениться и отказывать в помощи — как людям, так и животным.

Так как продолжаются Святки, не рекомендуется заниматься тяжелой домашней работой. По народным приметам в Степанов день запрещено выбрасывать хлебные крошки — верят, что вместе с ними из дома может уйти и материальное благосостояние.

По погодным приметам дня узнают, будет тепло или похолодает в ближайшее время, а также каким будет урожай. Если иней с утра — пойдет снег. День теплый сегодня — и лето будет жарким. Снег пошел — летом будет много грибов и ягод. Вороны сидят на верхушках деревьев — к затяжному холоду. Птицы спрятались — к снегопаду. Туман выпал — к оттепели.

Самая интересная примета дня: было замечено, если на Степанов день стоит крепкий мороз и ясная погода, то год будет урожайный, а лето — спокойное, без резких погодных перемен.

