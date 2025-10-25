Яке церковне свято 25 жовтня: головні прикмети та заборони дня

25 жовтня за новим церковним календарем вшановують двох мучеників IV століття — Маркіана та Мартирія. Цей день також належить до поминальних — цього року на цю дату припадає Дмитрівська батьківська субота.

Прикмети 25 жовтня. Фото: з відкритих джерел

До святих Маркіана та Мартирія віруючі звертаються з молитвами про зміцнення віри, просять зцілити від хвороб. Також святих шанують як покровителів юристів та нотаріусів.

Наші пращури помітили, що в цей день вшановується пам'ять преподобного Павла. За традицією 25 жовтня йдуть на цвинтар, упорядковують могили, запалюють свічки і моляться за упокій душ. Добра справа — прибрати хоча б одну занедбану могилу.

У православне свято 25 жовтня, втім, як і будь-якого іншого дня, священнослужителі не схвалюють сварок, пліток, засудження, заздрості, жадібності та лінощів, а також розпачу.

За народними повір'ями на Дідівські плачі не можна: голосно сміятися, влаштовувати вечірки; погано згадувати про померлих; лаятися, грубити — до хвороб.

Не можна цього дня відмовляти у милостині та допомозі — добрі справи, зроблені заради пам'яті померлих, допомагають душам знайти спокій, а живим приносять благословення. У народі вважається, що коли людина подає милостиню — це необов'язково можуть бути гроші, але й їжа, або допомога в чомусь або просте побажання добра — то цей вчинок Бог приймає як молитву за померлих. Але, відмовивши нужденному, людина закриває серце — як живого, а й у пам'яті предків.

Наші пращури помітили, що у цей день погода в цей день спостерігається. Спостерігають сьогодні і за іншими прикметами. Якщо туман уранці випав – потеплішає. Грім чути — зима буде сніговою та теплою. Небо у яскравих зірках – до морозу, а зірки тьмяні – до тепла.

Вважається, якщо 25 жовтня сніг, то взимку його буде багато.

Читайте також на порталі "Коментарі" – яке церковне свято було 24 жовтня: перед якою іконою сьогодні треба обов'язково помолитись.