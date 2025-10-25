Какой церковный праздник 25 октября: главные приметы и запреты дня

25 октября по новому церковному календарю чтят двух мучеников IV века — Маркиана и Мартирия. Этот день также относится к одним из поминальных — в этом году на эту дату приходится Дмитриевская родительская суббота.

К святым Маркиану и Мартирию верующие обращаются с молитвами об укреплении веры, просят исцелить от болезней. Также святых почитают как покровителей юристов и нотариусов.

В народе этот день называют Дедовские плачи – в это время, независимо от церковных событий, в народе также поминают усопших. По традиции 25 октября идут на кладбище, приводят в порядок могилы, зажигают свечи и молятся об упокоении душ. Благое дело — убрать хотя бы одну заброшенную могилу.

В православный праздник 25 октября, впрочем, как и в любой другой день, священнослужители не одобряют ссор, сплетен, осуждения, зависти, жадности и лени, а также отчаяния.

По народным поверьям на Дедовские плачи нельзя: громко смеяться, устраивать вечеринки; плохо вспоминать об умерших; ругаться, грубить — к болезням.

Нельзя в этот день отказывать в милостыне и помощи — добрые дела, сделанные ради памяти усопших, помогают душам обрести покой, а живым приносят благословение. В народе считается, что когда человек подает милостыню — это необязательном могут быть деньги, но и еда, или помощь в чем-либо или простое пожелание добра — то этот поступок Бог принимает как молитву за умерших. Но, отказав нуждающемуся, человек закрывает сердце — не только для живого, но и для памяти предков.

В народе замечено, что природа в этот день "плачет" вместе с людьми — идут дожди или мокрый снег. Наблюдают сегодня и за другими приметами. Если туман утром выпал – потеплеет. Гром слышно — зима будет снежной и теплой. Небо в ярких звездах — к морозу, а звезды тусклые — к теплу.

Считается, если 25 октября идет снег, то зимой его будет много.

