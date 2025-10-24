logo

BTC/USD

111255

ETH/USD

3974.7

USD/UAH

41.9

EUR/UAH

48.55

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество религия Какой церковный праздник 24 октября: перед какой иконой сегодня нужно обязательно помолиться
commentss НОВОСТИ Все новости

Какой церковный праздник 24 октября: перед какой иконой сегодня нужно обязательно помолиться

В народе день прозвали Афанасиев - в честь святителя Афанасия, память которого совершается сегодня

24 октября 2025, 06:26
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

24 октября по новому церковному календарю верующие почитают икону Божией Матери "Всех скорбящих радость" — чудотворный образ, к которому обращаются в трудные минуты жизни.

Какой церковный праздник 24 октября: перед какой иконой сегодня нужно обязательно помолиться

Приметы 24 октября. Фото: из открытых источников

Верующие обращаются с молитвами к иконе "Всех скорбящих радость" с просьбами об исцелении от болезней, укреплении здоровья, защите от обидчиков, а также помощи в семейных делах. Считается, что образ помогает в самых тяжелых и безнадежных ситуациях.

В народе день прозвали Афанасиев – в честь святителя Афанасия, память которого совершается сегодня. Согласно традиции, 24 октября можно заниматься хозяйственными делами: готовить зимнюю одежду, стирать. День считается благоприятным для покупок и сделок — все будут удачными.

Священнослужители обращают внимание, церковный праздник 24 октября, как и любой другой день, нужно провести в мире и спокойствии. Церковь не одобряет ссор, злословия, осуждений, лени. Считаются недопустимыми зависть, месть, жадность, обман. В народе в этот день действуют свои запреты: нельзя принимать подарки или угощения от людей, которые вам безразличны (особенно противоположного пола) — можно навлечь на себя любовный приворот или дурную энергию; не стоит давать кому-либо свои вещи или одежду — можно передать удачу; нельзя бить посуду – это дурной знак, который предвещает болезни.

Важно в этот день не отказывать в помощи тем, кто нуждается в ней.

Издавна в этот день наши предки обращали внимание на погоду и природу.

По погоде и природе дня определяют, какой будет зима и как скоро выпадет снег. Если тепло сегодня — зима будет холодной. Если туман опустился — скоро потеплеет. Ночь ясная — к морозам. Вороны кружат стаей или сороки трещат — пойдет снег.

Считается, что если 24 октября с утра выпадает снег, то зима будет морозной и долгая, а если это снег будет первым, то зима — мягкой и снежной.

Читайте также на портале "Комментарии" — какой церковный праздник был 23 октября: эта главная примета дня предскажет, какой будет зима.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости