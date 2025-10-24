Какой церковный праздник 24 октября: перед какой иконой сегодня нужно обязательно помолиться

24 октября по новому церковному календарю верующие почитают икону Божией Матери "Всех скорбящих радость" — чудотворный образ, к которому обращаются в трудные минуты жизни.

Приметы 24 октября. Фото: из открытых источников

Верующие обращаются с молитвами к иконе "Всех скорбящих радость" с просьбами об исцелении от болезней, укреплении здоровья, защите от обидчиков, а также помощи в семейных делах. Считается, что образ помогает в самых тяжелых и безнадежных ситуациях.

В народе день прозвали Афанасиев – в честь святителя Афанасия, память которого совершается сегодня. Согласно традиции, 24 октября можно заниматься хозяйственными делами: готовить зимнюю одежду, стирать. День считается благоприятным для покупок и сделок — все будут удачными.

Священнослужители обращают внимание, церковный праздник 24 октября, как и любой другой день, нужно провести в мире и спокойствии. Церковь не одобряет ссор, злословия, осуждений, лени. Считаются недопустимыми зависть, месть, жадность, обман. В народе в этот день действуют свои запреты: нельзя принимать подарки или угощения от людей, которые вам безразличны (особенно противоположного пола) — можно навлечь на себя любовный приворот или дурную энергию; не стоит давать кому-либо свои вещи или одежду — можно передать удачу; нельзя бить посуду – это дурной знак, который предвещает болезни.

Важно в этот день не отказывать в помощи тем, кто нуждается в ней.

Издавна в этот день наши предки обращали внимание на погоду и природу.

По погоде и природе дня определяют, какой будет зима и как скоро выпадет снег. Если тепло сегодня — зима будет холодной. Если туман опустился — скоро потеплеет. Ночь ясная — к морозам. Вороны кружат стаей или сороки трещат — пойдет снег.

Считается, что если 24 октября с утра выпадает снег, то зима будет морозной и долгая, а если это снег будет первым, то зима — мягкой и снежной.

