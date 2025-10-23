Церковный праздник 23 октября: эта главная примета дня предскажет, какой будет зима

23 октября по новому календарю в православных храмах вспоминают апостола Иакова, брата Господня – одного из первых проповедников христианства. У этого дня есть свои традиции и народные приметы.

Приметы 23 октября. Фото: из открытых источников

В молитвах верующие в этот день просят здоровья для родных, мудрости, спокойствия для души, благополучия в делах. Апостола Иакова считают также покровителем пчеловодов, поэтому те обращаются к святому с молитвами о щедром урожае.

В народе день прозвали Якова. В этот день завершают хозяйственные заботы: заготавливают дрова, убирают во дворах, перекапывают или перепахивают огород. Пасечники утепляют ульи и готовят их к зиме. Считается, что сегодня нужно обязательно съесть ложку меда — для здоровья и достатка.

В православный праздник 23 октября священнослужители напоминают, как важно сохранять духовную чистоту и совершать добрые дела. В этот день не допустимы ссоры, грубость, сквернословие, а также клевета и сплетни, нельзя осуждать, предаваться лени, завидовать, мстить. Уныние считается грехом, не следует отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается.

По народным поверьям, 23 октября запрещается давать и брать деньги в долг — они не принесут удачи и их будет трудно вернуть. Не рекомендуют делать работу за кого-то — считается, что это приведет к бедности. Также не стоит начинать важные дела или строить планы — могут "провалиться".

Издавна наши предки обращали внимание на погоду и природу в этот день. Считается, что погода на Якова говорит о том, какой будет зима и когда она наступит. Если нет заморозков – зима наступит не раньше, чем через месяц. Если ветер северный или восточный — к скорому похолоданию. Дождь с утра — в следующем году жди богатый урожай. Яркий закат – в ближайшие дни будет ненастье. Град выпал — к концу ноября уже будет зима.

Главная примета дня: если на Якова выпал снег и не растаял — зима будет мягкой и со снегом.

Читайте также на портале "Комментарии" — какой церковный праздник был 22 октября: три большие запрета этого дня.



