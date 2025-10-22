Церковный праздник 22 октября: три большие запрета этого дня

22 октября по новому календарю православные в Украине чтят память святого Рафаила, митрополита Киевского, Галицкого и всея Руси, одного из почитаемых украинских святых.

К святителю Рафаилу верующие обращаются с молитвами о здоровье, просят исцелить от болезней, помочь в сложных житейских обстоятельствах.

В народе день прозвали Аверкия — в честь святого Аверкия, которого также вспоминают сегодня. Считается, что 22 октября нужно провести в кругу семьи, уделить внимание близким.

Также с этого времени ожидают первых серьезных холодов, поэтому стараются закончить все строительные и хозяйственные дела, очистить и проветрить подвалы, чтобы защитить зимние запасы от гнили и порчи. День считается удачным для благих дел — щедрость обязательно вернется сторицей.

В этот день, как и в любой православный праздник, Церковь советует воздержаться от ссор, обид, зависти, жадности, а также осуждения и пустых разговоров. Нельзя отказывать в милостыне или помощи нуждающимся — жадность может обернуться потерей достатка.

В народе предостерегают заниматься тяжелой работой по дому, нельзя жаловаться на судьбу, осуждать близких, вспоминать прошлые обиды. Не рекомендуют отправляться в дальнюю дорогу.

Издавна наши предки обращали внимание на погоду и природу в этот день.

По приметам дня можно узнать, какой будет погода в ближайшие недели. Если дождь с утра – жди похолодания. Туман выпал — к оттепели и мягкой погоде. Если снег пошел – к удачному и богатому году.

С Аверкия ждут первых настоящих холодов, если день 22 октября выдался ясный и безоблачный, то зима будет ранней и суровой.

