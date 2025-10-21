Какой церковный праздник 21 октября: чего нужно опасаться в этот день

21 октября по новому календарю украинские православные верующие вспоминают преподобного Илариона Великого. В народе этот день окружен особыми традициями и приметами, связанными с окончанием осени и подготовкой к зиме.

Приметы 21 октября. Фото: из открытых источников

21 октября обращаются в молитвах к преподобному Илариону Великому — у святого просят исцеления от болезней, спокойствия для души, помощи в трудных жизненных ситуациях.

И по церковным, и по народным традициям, сегодня – время молитвы и домашних дел. В народе день прозвали Иларионов и, как и другие праздники, он считается предзимьем — осень отходит, но зимы еще нет. Так как на улице в это время обычно уже холодно, то принято хлопотать по дому: можно убирать, чинить вещи, заниматься рукоделием.

Священнослужители сегодня, как и всегда, предостерегает от ссор, зависти, осуждения, следует избегать отчаяния и уныния – это также считается грехом.

Согласно народным поверьям, в Иларионов день не советуют отправляться в дальнюю дорогу — нужно опасаться происшествий.

Также не следует: поднимать с земли деньги и другие находки – это к порче; жаловаться на жизнь — станет еще труднее; отказывать в помощи нуждающимся — тяжкий грех.

Лениться и проводить сегодняшний день в безделье — к болезням, не жалуются в этот день и на погоду.

По природе в этот день можно понять, какой будет зима и чего ждать от погоды. Если береза еще не сбросила листья — снег выпадет поздно. Облака низко плывут — жди мороза. Если ветер с юго-востока — к потеплению. Много грибов — холод придет нескоро. Закат алый — весь месяц будет с морозами и солнцем.

Считается, что сегодня рождаются счастливые и удачливые люди.

