Какой церковный праздник 20 октября: что категорически запрещено в этот день

20 октября по новому календарю в Украине православные чтят память великомученика Артемия Антиохийского.

Приметы 20 октября. Фото: из открытых источников

Святого Артемия в православном мире считают покровителем военных. В день его памяти принято молиться за здоровье военнослужащих и их скорое и безопасное возвращение домой, где бы они ни были. Также в праздник молятся за здоровье и счастье близких и помогают нуждающимся.

В народе день прозвали Артемьев – в старину в эту дату военным делали подарки, угощали служивых.

День принято проводить в домашних заботах, готовясь к зиме. Считается, что все, что сделано в этот день, сохранится до весны. Поэтому 20 октября можно квасить капусту, заниматься другими заготовками на зиму, делать мелкий ремонт, чинить хозяйственные постройки.

В православный праздник сегодня Церковь предостерегает от ссор, конфликтов, осуждений, зависти и жадности. Нельзя унывать, отказывать в помощи. Святой Артемий отличался милосердием, поэтому в день его памяти важно также проявлять доброту и эмпатию по отношению к людям и животным.

Согласно народным приметам в праздник категорически запрещается повышать голос на родных людей – плохо сказанное слово способно надолго рассорить. Не советуют также в этот день чрезмерно веселиться и думать о плохом.

По приметам дня в народе пытаются предсказать начало зимы и приближение холодов. Если денек погожий выдался – такая погода продержится еще неделю. Если галки и вороны шумят — жди скоро снега. Куры рано идут спать — будет мороз. Повернул ветер с запада — к длительным осадкам. Снег выпал на сухую землю — к теплу.

Одна из самых ярких примет говорит: пока с вишни не облетели листья, зима не наступит.

