Яке церковне свято 20 жовтня: що категорично заборонено цього дня

20 жовтня за новим календарем в Україні православні вшановують пам'ять великомученика Артемія Антіохійського

Святого Артемія у православному світі вважають покровителем військових. У день його пам'яті прийнято молитися за здоров'я військовослужбовців та їхнє швидке та безпечне повернення додому, де б вони не були. Також у свято моляться за здоров'я та щастя близьких та допомагають нужденним.

У народі день прозвали Артеміїв – за старих часів цієї дати військовим робили подарунки, пригощали служивих.

День прийнято проводити у домашніх турботах, готуючись до зими. Вважається, що все, що зроблено цього дня, збережеться до весни. Тому 20 жовтня можна квасити капусту, займатися іншими заготовками на зиму, робити дрібний ремонт, ремонтувати господарські будівлі.

У православне свято сьогодні Церква застерігає від сварок, конфліктів, засуджень, заздрості та жадібності. Не можна сумувати, відмовляти у допомозі. Святий Артемій відрізнявся милосердям, тому в день його пам'яті важливо також виявляти доброту та емпатію по відношенню до людей та тварин.

Згідно з народними прикметами, у свято категорично забороняється підвищувати голос на рідних людей – погано сказане слово здатне надовго посварити. Не радять також цього дня надмірно веселитися та думати про погане.

За прикметами дня у народі намагаються передбачити початок зими та наближення холодів. Якщо день погожий видався — така погода протримається ще тиждень. Якщо галки та ворони шумлять – чекай скоро снігу. Кури рано йдуть спати – буде мороз. Повернув вітер із заходу – до тривалих опадів. Сніг випав на суху землю – до тепла.

Одна з найяскравіших прикмет каже: поки з вишні не облетіло листя, зима не настане.

