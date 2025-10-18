Церковный праздник 18 октября: к какому святому нужно обращаться с молитвами об исцелении

18 октября по новому церковному календарю верующие чтут память апостола от семидесяти Луки.

Приметы 18 октября. Фото: из открытых источников

Апостол Лука был родом из сирийской Антиохии и жил в I веке. О его жизни сохранилось немного информации. Известно, что он с юности изучал медицину, философию и живопись. Услышав о Христе, Лука отправился в Палестину — там его избрали одним из 70 апостолов. Он принимал участие в первой христианской проповеди, также был свидетелем распятия Христа, а позже сопровождал апостола Павла, как юрист или врач. Поэтому святого чтут как покровителя медиков.

К святому Луке верующие обращаются с молитвами об исцелении от болезней, просят помощи в воспитании детей, согласия в семье. Огородники молятся о благословения на труд, а художники и другие творческие люди — просят вдохновения.

В народе день святого Луки так и называют — Луков день. Считается, что в этот день лук обладает особой силой — укрепляет здоровье и защищает от болезней.

По традиции 18 октября полагается обязательно есть блюда с луком — свежим, жареным, тушеным. Наши предки верили, что луковица, съеденная в Луков день, защищает от болезней на целый год.

Связки лука в старину также вешали в доме — по поверью, они отпугивали нечистую силу и злых людей.

В православный праздник 18 октября священнослужители напоминают: сегодня, как и в любой другой день, нужно избегать ссор, сквернословия, злобы, зависти и осуждения. Нельзя отказывать в помощи тем, кто о ней просит — как людям, так и животным.

Согласно народным поверьям, в Луков день не стоит иметь дело с долгами — ни брать, ни давать в долг деньги или вещи не нужно. Считается, что тот, кто отдаст что-то взаймы, вместе с этим может потерять благополучие, а занявший — будет иметь семейные ссоры и убытки. Особенно не советуют одалживать соль — с ней можно "вынести" из дома удачу и достаток. Кроме этого, нужно избегать переедания и алкоголя.

По погоде в Луков день судят о предстоящей зиме и погоде в ближайшие дни. Если день тихий и безветренный выдался — зима будет холодной. Перелетные птицы уже улетели в теплые края — скоро грянут морозы. Снега еще нет — зима запоздает. Береза не сбросила листья — к суровой и затяжной зиме. Снег с утра — к теплой зиме. Птицы с утра сидят, нахохлившись — к затяжной непогоде. Считается, что если сегодня в доме вдруг появились комары — зима будет на диво мягкой и без морозов.

Читайте также на портале "Комментарии" — какой церковный праздник был 17 октября: что считают дурной приметой этого дня.



