Церковне свято 18 жовтня: до якого святого потрібно звертатися з молитвами про зцілення

18 жовтня за новим церковним календарем віруючі вшановують пам'ять апостола від сімдесяти Луки.

Прикмети 18 жовтня. Фото: з відкритих джерел

Апостол Лука був родом із сирійської Антіохії і жив у І столітті. Про його життя збереглося небагато інформації. Відомо, що він з юності вивчав медицину, філософію та живопис. Почувши про Христа, Лука вирушив до Палестини — там його обрали одним із 70 апостолів. Він брав участь у першій християнській проповіді, був свідком розп'яття Христа, а пізніше супроводжував апостола Павла, як юрист чи лікар. Тому святого шанують як покровителя медиків.

До святого Луки віруючі звертаються з молитвами про зцілення хвороб, просять допомоги у вихованні дітей, згоди в сім'ї. Городники моляться за благословення на працю, а художники та інші творчі люди – просять натхнення.

У народі день святого Луки так і називають — Луків день. Вважається, що в цей день цибуля має особливу силу — зміцнює здоров'я і захищає від хвороб.

За традицією 18 жовтня потрібно обов'язково їсти страви з цибулею — свіжою, смаженою, тушкованою. Наші пращури вірили, що цибулина, з'їдена в Луків день, захищає від хвороб на цілий рік.

Зв'язки цибулі за старих часів також вішали в будинку — за повір'ям, вони відлякували нечисту силу і злих людей.

У православне свято 18 жовтня священнослужителі нагадують: сьогодні, як і будь-якого іншого дня, треба уникати сварок, лихослів'я, злості, заздрості та засудження. Не можна відмовляти допомоги тим, хто про неї просить — як людям, так і тваринам.

Згідно з народними повір'ями, у Луків день не варто мати справу з боргами — ні брати, ні позичати гроші чи речі не потрібно. Вважається, що той, хто віддасть щось у борг, разом з цим може втратити добробут, а той, хто зайняв, матиме сімейні сварки та збитки. Особливо не радять позичати сіль — з нею можна "винести" з дому удачу та достаток. Крім цього, потрібно уникати переїдання та алкоголю.

По погоді у Луків день судять про майбутню зиму та погоду найближчими днями. Якщо день тихий та безвітряний видався — зима буде холодною. Перелітні птахи вже відлетіли в теплі краї — незабаром грянуть морози. Снігу ще немає – зима запізниться. Береза не скинула листя – до суворої та затяжної зими. Сніг з ранку – до теплої зими. Птахи з ранку сидять, насміхаючись — до затяжної негоди. Вважається, що якщо сьогодні в будинку раптом з'явилися комарі – зима буде на диво м'якою та без морозів.

