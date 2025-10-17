Какой церковный праздник 17 октября: что считают дурной приметой этого дня

17 октября по новому православному календарю в Украине вспоминают ветхозаветного пророка Осию, одного из двенадцати малых пророков.

Приметы 17 октября. Фото: из открытых источников

Осия жил в VIII веке до Рождества Христова, в Израильском царстве. Он предупреждал народ о грядущих бедствиях, пророчествовал об ассирийском плене и обличал беззаконие. Также он говорил о прекращении ветхозаветных жертвоприношений и о скором приходе истинной веры. Осия предсказал возвращение Христа из Египта и Его воскресение на третий день — все эти пророчества нашли отражение в Священном Писании.

Пророк Осия любил порядок и тишину, поэтому, считается, что в этот день не стоит начинать новые дела или решать важные вопросы.

В народе 17 октября называют Осия Колесник, Осия Грязник — из-за раскислых от дождей дорог, а сам день символизирует границу между осенью и зимой.

Так как святого почитали как доброго и справедливого человека, то по традиции в день его памяти нужно совершить три добрых дела — кому-то помочь по хозяйству, угостить, покормить бездомных животных. Это все принесет благополучие и достаток в дом.

Священнослужители в этот день призывают воздержаться от ссор, сквернословия, осуждения. Не следует обижать кого-либо, отказывать в помощи тем.

17 октября не советуют обсуждать планы, отправляться в дальние поездки. День не подходит для денежных дел — брать или давать деньги в долг сегодня считается плохой приметой: вернуть такие долги будет сложно, а вместе с деньгами можно "отдать" и свое благополучие.

Приметы дня говорят о том, какой будет погода в ближайшее время и когда грянут первые морозы. Если иней с утра выпал — ближайшие дни будут солнечными и сухими. Снегири запели — жди ненастья. Вороны собрались в стаи — погода испортится. Береза стоит с листьями — морозы нескоро будут. Яркая луна – к теплу и ясной погоде.

Самыми верными "синоптиками" этого дня считаются животные. Если, к примеру, кошка спит крепко — морозов в ближайшее время не будет.

Читайте также на портале "Комментарии" - церковный праздник 16 октября: почему сегодня нельзя оставлять двери и окна открытыми.



