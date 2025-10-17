Яке церковне свято 17 жовтня: що вважають поганою прикметою цього дня

17 жовтня за новим православним календарем в Україні згадують старозавітного пророка Осію, одного з дванадцяти малих пророків.

Прикмети 17 жовтня. Фото: із відкритих джерел

Осія жив у VIII столітті до Різдва Христового, в Ізраїльському царстві. Він попереджав народ про прийдешні лиха, пророкував про ассирійському полоні і викривав беззаконня. Також він говорив про припинення старозавітних жертвопринесень і про швидкий прихід істинної віри. Осія передбачив повернення Христа з Єгипту та Його воскресіння на третій день – всі ці пророцтва знайшли відображення у Святому Письмі.

Пророк Осія любив порядок і тишу, тому вважається, що цього дня не варто розпочинати нові справи або вирішувати важливі питання.

У народі 17 жовтня називають Осія Колесник, Осія Грязник — через розкислі від дощів дороги, а сам день символізує межу між осінню і зимою.

Так як святого шанували як доброї і справедливої людини, то за традицією в день його пам'яті потрібно зробити три добрі справи — комусь допомогти по господарству, почастувати, погодувати безпритульних тварин. Це все принесе добробут та достаток до будинку.

Священнослужителі цього дня закликають утриматися від сварок, лихослів'я, засудження. Не слід ображати будь-кого, відмовляти у допомозі тем.

17 жовтня не радять обговорювати плани, вирушати у далекі поїздки. День не підходить для грошових справ – брати чи давати гроші у борг сьогодні вважається поганою прикметою: повернути такі борги буде складно, а разом із грошима можна "віддати" і свій добробут.

Прикмети дня говорять про те, якою буде погода найближчим часом і коли будуть перші морози. Якщо іній зранку випав — найближчими днями будуть сонячні та сухі. Снігури заспівали — чекай на негоду. Ворони зібралися у зграї – погода зіпсується. Береза стоїть із листям – морози нескоро будуть. Яскравий місяць – до тепла та ясної погоди.

Найвірнішими "синоптиками" цього дня є тварини. Якщо, наприклад, кішка спить міцно – морозів найближчим часом не буде.

