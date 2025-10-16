Церковный праздник 16 октября: почему сегодня нельзя оставлять двери и окна открытыми

16 октября в новом календаре украинской православной церкви — день, когда вспоминают святого Лонгина Сотника и преподобного Лонгина, вратаря Киево-Печерской лавры. Дата связана с народными традициями и осенними приметами.

Приметы 16 октября. Фото: из открытых источников

Святого Лонгина Сотника почитают как целителя глазных болезней, а также стража границы между светом и тьмой — ему молятся те, кто имеет проблемы со зрением, и просят защитить дом от зла, несправедливости.

В народе день прозвали Лонгинов. Согласно народным верованиям, солнечные лучи сегодня обладают особой целебной силой, поэтому стараются как можно больше времени провести на улице. По обычаю выносят на солнце и зимние вещи, чтобы они "пропитались" теплом.

В день святого Лонгина священнослужители, как и всегда, напоминают, что гнев, злословие, сплетни, зависть и осуждение недопустимы. Нельзя мстить, отказывать в помощи и унывать.

По народным поверьям, 16 октября также есть свои запреты. Так как святой Лонгин считается покровителем людей со слабым зрением, то сегодня не советуют заниматься мелким шитьем, ремонтом, вышивкой, чтением при тусклом свете — всем, что требует напряжения глаз.

Также наши предки верили, что в Лонгинов день нельзя оставлять двери и окна открытыми — чтобы в дом не попали нечисть и болезни.

Издавна считалось, что по приметам дня можно понять, какой будет погода и когда начнутся первые заморозки. Если вороны по земле ходят — еще долго будет тепло. Если день сегодня теплый — морозы жди только в ноябре. Шиповник снова зацвел — осень будет мягкой, а холода придут нескоро. Ветер с юго-запада — скоро начнутся дожди. Иней с утра на листьях — к скорому потеплению.

Считается, что чем ярче и теплее солнце 16 октября, тем мягче и благословеннее будет зима.

Читайте также на портале "Комментарии" — 15 октября украинская православная церковь по новому календарю чтила память святого Евфимия Солунского, который прославился своей мудростью и благочестием.



