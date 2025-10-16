Церковне свято 16 жовтня: чому сьогодні не можна залишати двері та вікна відчиненими

16 жовтня у новому календарі української православної церкви – день, коли згадують святого Лонгіна Сотника та преподобного Лонгіна, воротаря Києво-Печерської лаври. Дата пов'язана з народними традиціями та осінніми прикметами.

Прикмети 16 жовтня. Фото: із відкритих джерел

Святого Лонгина Сотника шанують як цілителя очних хвороб, а також варти кордону між світлом і темрявою — йому моляться ті, хто має проблеми із зором, і просять захистити будинок від зла, несправедливості.

У народі день прозвали Лонгинів. Згідно з народними віруваннями, сонячні промені сьогодні мають особливу цілющу силу, тому намагаються якомога більше часу провести на вулиці. За звичаєм виносять на сонце та зимові речі, щоб вони "просочилися" теплом.

У день святого Лонгина священнослужителі, як і завжди, нагадують, що гнів, лихослів'я, плітки, заздрість та осуд неприпустимі. Не можна мстити, відмовляти у допомозі та сумувати.

За народними повір'ями, 16 жовтня також є свої заборони. Так як святий Лонгін вважається покровителем людей зі слабким зором, то сьогодні не радять займатися дрібним шиттям, ремонтом, вишивкою, читанням при тьмяному світлі — усім, що потребує напруження очей.

Також наші пращури вірили, що в Лонгинів день не можна залишати двері та вікна відчиненими — щоб у будинок не потрапили погань і хвороби.

Здавна вважалося, що за прикметами дня можна зрозуміти, якою буде погода і коли розпочнуться перші заморозки. Якщо ворони землею ходять — ще довго буде тепло. Якщо день сьогодні теплий – морози чекай лише у листопаді. Шипшина знову зацвіла — осінь буде м'якою, а холоди прийдуть нескоро. Вітер із південного заходу — незабаром почнуться дощі. Іній з ранку на листі – до швидкого потепління.

Вважається, що чим яскравіше і тепліше сонце 16 жовтня, тим м'якшою та благословеннішою буде зима.

Читайте також на порталі "Коментарі" — 15 жовтня українська православна церква за новим календарем шанувала пам'ять святого Євфимія Солунського, який прославився своєю мудрістю та благочестям.



