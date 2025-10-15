Церковный праздник 15 октября: какие три дела этого дня принесут удачу

15 октября украинская православная церковь по новому календарю чтит память святого Евфимия Солунского, который прославился своей мудростью и благочестием. По народному обычаю в этот день подводят итоги и готовятся к холодам.

Приметы 15 октября. Фото: из открытых источников

Евфимий Солунский жил в IX веке в городе Анкира (на то время Галатия, сейчас — турецкая Анкара).

Монах прославился даром чудотворения — ему удавалось исцелять больных. Мощи святого перенесли в город Солунь (Салоники в Греции), где и ныне почитаются верующими.

Святого Евфимия верующие просят в молитвах помочь выздороветь, успокоить душу, защитить от зла.

В народе праздник называли Ефимий Осенний и традиционно в этот день продолжают готовиться к зиме: проверяют теплые вещи, чинят обувь, запасаются провизией и утепляют дома. День считается временем упорного труда, когда каждому следует позаботиться о тепле, достатке и защите своего дома.

Священнослужители в этот день, как и в другие, предостерегает от ссор, осуждения, жадности и зависти. Не следует отказывать в помощи — добрые дела принесут особое благословение.

В народе считается, что на Ефимия нельзя лениться — тот, кто сделает хотя бы три полезных дела, привлечет удачу и достаток на весь год. Также 15 октября важно сохранять в доме покой, молчание и доброжелательность, чтобы нечистая сила не смогла проникнуть в жизнь семьи.

Издавна по погоде на Ефимия наши предки пытались узнать, какой будет зима и когда она наступит. Если день с дождем и ветром – зима обещает быть холодной и суровой. Если небо прояснилось — будет заморозок. Деревья стоят уже без листьев — жди холодов. Ночью звезды тусклые — к мягкой зиме.

Считается, что если в этот день выпал первый снег, то зима уже на пороге и будет холодной.

