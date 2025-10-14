Какой церковный праздник 14 октября: строгие запреты этого дня касаются женщин

14 октября по новому церковному календарю в Православной церкви Украины чтут память преподобного Николы Святоши — князя Черниговского и монаха Киево-Печерского монастыря.

Приметы 14 октября. Фото: из открытых источников

В эту дату верующие обращаются в молитвах к преподобному Николе Святоше — молятся о здоровье и поддержке в трудных жизненных обстоятельствах. Так как в этот день также чтут память святой Параскевы, то в молитвах обращаются и к ней — просят о выздоровлении, особенно при женских заболеваниях, защите семьи и домашнего очага, девушки обращаются к святой с просьбами о замужестве.

В народном календаре день прозвали Параскева Грязниха — в это время обычно начинаются дожди, на дорогах стоит много грязи. С давних времен день Параскевы считается женским праздником.

По традиции 14 октября варят пшеничную кашу с маслом — на удачу и достаток в семье. Также принято помогать нуждающимся, кормить бездомных животных. Любого, кто в этот день зайдет в дом, полагается накормить или угостить.

Священнослужители сегодня, как и в любой другой день, не одобряют ругани, ссор, сплетен и осуждения, порицает зависть, ложь и злобу. Важно не отказывать в помощи тем, кто просит.

В народе запреты этого дня касаются женщин. Считается, что сегодня нельзя заниматься никакими домашними делами — убирать, стирать, гладить, шить.

Кроме этого, не советуют также: отправляться в дальнюю дорогу — будет неудачной; тревожить землю — копать, пахать, сажать, так как святая ходит по полям; стричься и делать прически — к болезням.

Работать женщинам в этот день считается грехом — все заботы и дела нужно отложить до завтра.

Еще с давних времен наши предки определяли сегодня, какой будет осень и предстоящая зима. Если с утра дождь — завтра будет ясно. День теплый и солнечный выдался — осень будет затяжной. Ветер северный — к холодной и снежной зиме, южный — к мягкой. Если много звезд на небе — к богатому урожаю в следующем году. Слякоть и грязь на улице — зима начнется через 4 недели.

Также считается, что если на Параскеву выпадет снег, то Рождество будет без снега.

Также издание "Комментарии" сообщало – церковный праздник 13 октября: каких чудес просят у Иверской Богородицы.



