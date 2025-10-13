Церковный праздник 13 октября: каких чудес просят у Иверской Богородицы

13 октября по новому православному календарю в Украине чтут чудотворную Иверско-Мирненскую икону Божией Матери, известную как "Мироточивая" — одну из самых почитаемых святынь Украины.

Иверско-Мирненская икона Божией Матери. Фото: из открытых источников

Сейчас икона находится в селе Мирное (бывшая Кировка), что в Винницкой области. В местную церковь образ привез настоятель протоиерей Виталий Трач из Браиловского женского монастыря под Винницей. И в 2007 году, в праздник архистратига Михаила по старому стилю (21 ноября) икона замироточила. С тех пор святыня мироточит постоянно, иной раз за сутки собирается более литра мира. Иверско-Мирненская икона считается чудотворной: известны случаи исцеления как перед образом, так и от мира. Часто рассказывают историю семьи, прилетевшей из Германии, чтобы взять мира для своей дочери больной туберкулезом костей.

К образу Богородицы на чудотворной Иверско-Мирненской иконе православные верующие обращаются с просьбами дать здоровья и исцелить от недугов, как физических, так и душевных, защитить от бед, утешить в нелегкую минуту, наставить на правильный путь тех, кто сошел с него.

В народе день называют Иверская, а еще Банный день – считается, что, если хорошо выкупаться и попариться до захода солнца, то уйдут все болезни и будешь здоровым целый год.

Священнослужители в этот день не одобряет ссор, клеветы, зависти, жадности, а также мести. Не стоит отказывать в помощи, отчаиваться.

По народным обычаям сегодня запрещено лениться и хвалиться своими достижениями, тяжелую работу по дому также советуют перенести на другой день.

Издавна наши предки по погоде и природе дня судили о предстоящей зиме и пытались спрогнозировать, как скоро похолодает. Если снег сегодня выпал – зима наступит нескоро. Журавли уже улетели — скоро начнутся морозы. Луна в туманной дымке — погода испортится.

В этот день подмечают: если петух кукарекает раньше обычного — жди тепла.

