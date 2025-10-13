Церковне свято 13 жовтня: яких чудес просять у Іверської Богородиці

13 жовтня за новим православним календарем в Україні вшановують чудотворну Іверско-Мірненську ікону Божої Матері, відому як "Мироточива" — одну з найшанованіших святинь України.

Іверско-Мірненська ікона Божої Матері. Фото: із відкритих джерел

Наразі ікона знаходиться у селі Мирне (колишня Кірівка), що на Вінниччині. До місцевої церкви образ привіз настоятель протоієрей Віталій Трач із Браїлівського жіночого монастиря під Вінницею. І в 2007 році, у свято архістратига Михайла за старим стилем (21 листопада) ікона замироточила. З того часу святиня мироточить постійно, іноді за добу збирається більше літра світу. Іверско-Мірненська ікона вважається чудотворною: відомі випадки зцілення як перед образом, і від світу. Часто розповідають історію сім'ї, яка прилетіла з Німеччини, щоб взяти мир для своєї дочки хворої на туберкульоз кісток.

До образу Богородиці на чудотворній Іверско-Мирненській іконі православні віруючі звертаються з проханнями дати здоров'я та зцілити від недуг, як фізичних, так і душевних, захистити від бід, втішити в нелегку хвилину, наставити на правильний шлях тих, хто зійшов із нього.

У народі день називають Іверська, а ще Банний день — вважається, що якщо добре викупатися і попаритися до заходу сонця, то підуть усі хвороби і будеш здоровим цілий рік.

Священнослужителі цього дня не схвалюють сварок, наклепу, заздрощів, жадібності, а також помсти. Не варто відмовляти у допомозі, зневірятися.

За народними звичаями сьогодні заборонено лінуватися і хвалитися своїми досягненнями, важку роботу вдома також радять перенести на другий день.

Здавна наші пращури по погоді та природі дня говорили про майбутню зиму і намагалися спрогнозувати, коли похолодає. Якщо сніг сьогодні випав – зима настане нескоро. Журавлі вже відлетіли – скоро почнуться морози. Місяць у туманному серпанку — погода зіпсується.

Наші пращури помітили, якщо у цей день погода хороша, то й осінь буде такою.

