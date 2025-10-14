Яке церковне свято 14 жовтня: суворі заборони цього дня стосуються жінок

14 жовтня за новим церковним календарем у Православній церкві України вшановують пам'ять преподобного Миколи Святоші – князя Чернігівського та ченця Києво-Печерського монастиря.

Прикмети 14 жовтня. Фото: із відкритих джерел

У цю дату звертаються в молитвах до преподобного Миколи Святоші – моляться за здоров'я та підтримку у важких життєвих обставинах. Оскільки у цей день також вшановують пам'ять святої Параскеви, то в молитвах звертаються і до неї — просять про одужання, особливо при жіночих захворюваннях, захист сім'ї та домашнього вогнища, дівчата звертаються до святої з проханнями про заміжжя.

У народному календарі день прозвали Параскева Брудниця — у цей час зазвичай починаються дощі, на дорогах стоїть багато бруду. З давніх часів день Параскеви вважається жіночим святом.

За традицією 14 жовтня варять пшеничну кашу з олією — на удачу та достаток у сім'ї. Також прийнято допомагати нужденним, годувати бездомних тварин. Будь-кого, хто в цей день зайде в будинок, потрібно нагодувати або пригостити.

Священнослужителі сьогодні, як і будь-якого іншого дня, не схвалюють лайки, сварок, пліток і засудження, ганьбить заздрість, брехню і злість. Важливо не відмовляти допомоги тим, хто просить.

У народі заборони цього дня стосуються жінок. Вважається, що сьогодні не можна займатися ніякими домашніми справами – прибирати, прати, гладити, шити.

Крім цього, не радять також: вирушати у далеку дорогу – буде невдалою; турбувати землю — копати, орати, садити, бо свята ходить полями; стригтися і робити зачіски – до хвороб.

Працювати жінкам у цей день вважається гріхом – усі турботи та справи потрібно відкласти до завтра.

Ще з давніх-давен наші предки визначали сьогодні, якою буде осінь і майбутня зима. Якщо зранку дощ, то завтра буде ясно. День теплий та сонячний видався – осінь буде затяжною. Вітер північний — до холодної та сніжної зими, південний — до м'якої. Якщо багато зірок на небі – до багатого врожаю наступного року. Сльота та бруд на вулиці — зима розпочнеться за 4 тижні.

Також вважається, якщо на Параскеву випаде сніг, то Різдво буде без снігу.

