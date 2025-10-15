Церковне свято 15 жовтня: які три справи цього дня принесуть успіх

15 жовтня українська православна церква за новим календарем вшановує пам'ять святого Євфимія Солунського, який прославився своєю мудрістю та благочестям. За народним звичаєм у цей день підбивають підсумки та готуються до холодів.

Прикмети 15 жовтня. Фото: із відкритих джерел

Євфимій Солунський жив у IX столітті у місті Анкіра (на той час Галатія, зараз – турецька Анкара).

Монах прославився даром чудотворення — йому вдавалося зцілювати хворих. Мощі святого перенесли до міста Солунь (Салоніки у Греції), де й нині вважаються віруючими.

Святого Євфимія віруючі просять у молитвах допомогти одужати, заспокоїти душу, захистити від зла.

У народі свято називали Юхим Осінній і традиційно цього дня продовжують готуватися до зими: перевіряють теплі речі, чинять взуття, запасаються провізією та утеплюють будинки. День вважається часом наполегливої праці, коли кожному слід подбати про тепло, достаток та захист свого будинку.

Священнослужителі цього дня, як і в інші, застерігають від сварок, засудження, жадібності та заздрощів. Не слід відмовляти у допомозі – добрі справи принесуть особливе благословення.

У народі вважається, що на Єфимія не можна лінуватися — той, хто зробить хоча б три корисні справи, привабить успіх і достаток на весь рік. Також 15 жовтня важливо зберігати в будинку спокій, мовчання та доброзичливість, щоб нечиста сила не змогла проникнути у життя сім'ї.

Здавна по погоді на Єфимію наші предки намагалися дізнатися, якою буде зима і коли вона настане. Якщо день з дощем та вітром – зима обіцяє бути холодною та суворою. Якщо небо прояснилося, буде заморозок. Дерева стоять уже без листя — чекай на холоди. Вночі зірки тьмяні – до м'якої зими.

Наші пращури помітили, якщо у цей день мороз, то зима буде холодною.

