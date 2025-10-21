Яке церковне свято 21 жовтня: чого треба побоюватися цього дня

21 жовтня за новим календарем українські православні віруючі згадують преподобного Іларіона Великого. У народі цей день вшановується пам'яттю.

Прикмети 21 жовтня. Фото: із відкритих джерел

21 жовтня звертаються у молитвах до преподобного Іларіона Великого – у святого просять зцілення від хвороб, спокою для душі, допомоги у важких життєвих ситуаціях.

І за церковними, і за народними традиціями, сьогодні – час молитви та домашніх справ. У народі день прозвали Іларіонов і, як і інші свята, він вважається упередженням — осінь відходить, але зими ще немає. Так як на вулиці в цей час зазвичай вже холодно, то прийнято клопотати по дому: можна прибирати, лагодити речі, займатися рукоділлям.

Священнослужителі сьогодні, як і завжди, застерігають від сварок, заздрості, засудження, слід уникати відчаю та зневіри – це також вважається гріхом.

Згідно з народними повір'ями, в Іларіонов день не радять вирушати в далеку дорогу — треба побоюватися подій.

Також не слід: піднімати із землі гроші та інші знахідки – це до псування; скаржитися на життя – стане ще важче; відмовляти допомоги нужденним — тяжкий гріх.

Лінуватися і проводити сьогоднішній день у неробстві — до хвороб, які не скаржаться в цей день і на погоду.

У давні часи помітили, якщо в цей день погода буде похмурою. Якщо береза ще не скинула листя – сніг випаде пізно. Хмари низько пливуть — чекай на мороз. Якщо вітер із південного сходу — до потепління. Багато грибів – холод прийде нескоро. Захід сонця червоний — весь місяць буде з морозами та сонцем.

Вважається, що сьогодні народжуються щасливі та щасливі люди.

