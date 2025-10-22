Церковне свято 22 жовтня: три великі заборони цього дня

22 жовтня за новим календарем православні в Україні вшановують пам'ять святого Рафаїла, митрополита Київського, Галицького та всієї Русі, одного з шанованих українських святих.

Прикмети 22 жовтня. Фото: із відкритих джерел

До святителя Рафаїла віруючі звертаються з молитвами про здоров'я, просять зцілити від хвороб, допомогти у складних життєвих обставинах.

У народі день прозвали Аверкія — на честь святого Аверкія, якого також згадують сьогодні. Вважається, що 22 жовтня потрібно провести у родинному колі, приділити увагу близьким.

Також з цього часу очікують перших серйозних холодів, тому намагаються закінчити всі будівельні та господарські справи, очистити та провітрити підвали, щоб захистити зимові запаси від гнилі та псування. День вважається вдалим для добрих справ – щедрість обов'язково повернеться сторицею.

Цього дня, як і у будь-яке православне свято, Церква радить утриматися від сварок, образ, заздрощів, жадібності, а також засудження та порожніх розмов. Не можна відмовляти в милостині чи допомоги нужденним — жадібність може обернутися втратою достатку.

У народі застерігають займатися тяжкою роботою вдома, не можна скаржитися на долю, засуджувати близьких, згадувати минулі образи. Не рекомендують вирушати у далеку дорогу.

Наші пращури помітили, якщо у цей день погода хороша, то й осінь буде такою.

За прикметами дня можна дізнатися, якою буде погода найближчими тижнями. Якщо дощ з ранку – чекай на похолодання. Туман випав — до відлиги та м'якої погоди. Якщо сніг пішов – до вдалого та багатого року.

З Аверкія чекають перших справжніх холодів, якщо день 22 жовтня видався ясним і безхмарним, то зима буде ранньою та суворою.

