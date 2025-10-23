Церковне свято 23 жовтня: ця головна прикмета дня передбачить, якою буде зима

23 жовтня за новим календарем у православних храмах згадують апостола Якова, брата Господнього – одного з перших проповідників християнства. Цього дня є свої традиції та народні прикмети.

Прикмети 23 жовтня. Фото: із відкритих джерел

У молитвах віруючі цього дня просять здоров'я для рідних, мудрості, спокою для душі, благополуччя у справах. Апостола Якова вважають також покровителем бджолярів, тому ті звертаються до святого з молитвами про щедрий урожай.

У народі день так і прозвали — Якова. Цього дня завершують господарські клопоти: заготовляють дрова, прибирають на подвір'ях, перекопують або переорюють город. Пасічники утеплюють вулики та готують їх до зими. Вважається, що сьогодні потрібно обов'язково з'їсти ложку меду — для здоров'я і достатку.

У православне свято 23 жовтня священнослужителі нагадують, як важливо зберігати духовну чистоту та робити добрі справи. У цей день не допустимі сварки, грубість, лихослів'я, а також наклеп і плітки, не можна засуджувати, вдаватися до лінощів, заздрити, мстити. Зневіра вважається гріхом, не слід відмовляти у допомозі тим, хто її потребує.

За народними повір'ями, 23 жовтня забороняється давати і брати гроші у борг — вони не принесуть успіху і їх буде важко повернути. Не рекомендують робити роботу за когось – вважається, що це спричинить бідність. Також не варто розпочинати важливі справи чи будувати плани – можуть "провалитися".

Наші пращури помітили, якщо у цей день погода хороша, то й осінь буде такою. Вважається, що погода на Якова говорить про те, якою буде зима і коли вона настане. Якщо немає заморозків – зима настане не раніше, ніж за місяць. Якщо вітер північний чи східний – до швидкого похолодання. Дощ із ранку — наступного року чекай на багатий урожай. Яскравий захід сонця – найближчими днями буде негода. Град випав – до кінця листопада вже буде зима.

Головна прикмета дня: якщо на Якова випав сніг і не розтанув – зима буде м'якою та зі снігом.

