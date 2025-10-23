logo_ukra

BTC/USD

108375

ETH/USD

3824.6

USD/UAH

41.76

EUR/UAH

48.37

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство релігія Церковне свято 23 жовтня: ця головна прикмета дня передбачить, якою буде зима
commentss НОВИНИ Всі новини

Церковне свято 23 жовтня: ця головна прикмета дня передбачить, якою буде зима

За народними повір'ями, 23 жовтня забороняється давати і брати гроші у борг - вони не принесуть успіху і їх буде важко повернути

23 жовтня 2025, 06:25
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

23 жовтня за новим календарем у православних храмах згадують апостола Якова, брата Господнього – одного з перших проповідників християнства. Цього дня є свої традиції та народні прикмети.

Церковне свято 23 жовтня: ця головна прикмета дня передбачить, якою буде зима

Прикмети 23 жовтня. Фото: із відкритих джерел

У молитвах віруючі цього дня просять здоров'я для рідних, мудрості, спокою для душі, благополуччя у справах. Апостола Якова вважають також покровителем бджолярів, тому ті звертаються до святого з молитвами про щедрий урожай.

У народі день так і прозвали — Якова. Цього дня завершують господарські клопоти: заготовляють дрова, прибирають на подвір'ях, перекопують або переорюють город. Пасічники утеплюють вулики та готують їх до зими. Вважається, що сьогодні потрібно обов'язково з'їсти ложку меду — для здоров'я і достатку.

У православне свято 23 жовтня священнослужителі нагадують, як важливо зберігати духовну чистоту та робити добрі справи. У цей день не допустимі сварки, грубість, лихослів'я, а також наклеп і плітки, не можна засуджувати, вдаватися до лінощів, заздрити, мстити. Зневіра вважається гріхом, не слід відмовляти у допомозі тим, хто її потребує.

За народними повір'ями, 23 жовтня забороняється давати і брати гроші у борг — вони не принесуть успіху і їх буде важко повернути. Не рекомендують робити роботу за когось – вважається, що це спричинить бідність. Також не варто розпочинати важливі справи чи будувати плани – можуть "провалитися".

Наші пращури помітили, якщо у цей день погода хороша, то й осінь буде такою. Вважається, що погода на Якова говорить про те, якою буде зима і коли вона настане. Якщо немає заморозків – зима настане не раніше, ніж за місяць. Якщо вітер північний чи східний – до швидкого похолодання. Дощ із ранку — наступного року чекай на багатий урожай. Яскравий захід сонця – найближчими днями буде негода. Град випав – до кінця листопада вже буде зима.

Головна прикмета дня: якщо на Якова випав сніг і не розтанув – зима буде м'якою та зі снігом.

Читайте також на порталі "Коментарі" — яке церковне свято було 22 жовтня: три великі заборони цього дня.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Новини

Всі новини