Яке церковне свято 24 жовтня: перед якою іконою сьогодні потрібно обов'язково помолитися

24 жовтня за новим церковним календарем віруючі шанують ікону Божої Матері "Всіх скорботних радість" — чудотворний образ, до якого звертаються у важкі хвилини життя.

Прикмети 24 жовтня. Фото: з відкритих джерел

Віруючі звертаються з молитвами до ікони "Всіх скорботних радість" з проханнями про зцілення від хвороб, зміцнення здоров'я, захист від кривдників, а також допомоги у сімейних справах. Вважається, що образ допомагає у найважчих та безнадійних ситуаціях.

У народі день прозвали Афанасія – на честь святителя Афанасія, пам'ять якого відбувається сьогодні. Згідно з традицією, 24 жовтня можна займатися господарськими справами: готувати зимовий одяг, прати. День вважається сприятливим для покупок та угод – усі будуть вдалими.

Священнослужителі звертають увагу, що церковне свято 24 жовтня, як і будь-який інший день, потрібно провести у мирі та спокої. Церква не схвалює сварок, лихослів'я, осудів, лінощів. Вважаються неприпустимим заздрість, помста, жадібність, обман. У народі в цей день діють свої заборони: не можна приймати подарунки або частування від людей, які вам байдужі (особливо протилежної статі) — можна спричинити любовний приворот або погану енергію; не варто давати комусь свої речі чи одяг – можна передати удачу; не можна бити посуд – це поганий знак, що віщує хвороби.

Важливо цього дня не відмовляти у допомозі тим, хто її потребує.

Наші пращури помітили, якщо у цей день погода хороша, то й осінь буде такою.

За погодою та природою дня визначають, якою буде зима і коли випаде сніг. Якщо тепло сьогодні – зима буде холодною. Якщо туман опустився – скоро потеплішає. Ніч ясна – до морозів. Ворони кружляють зграєю чи сороки тріщать – піде сніг.

Вважається, що якщо 24 жовтня з ранку випадає сніг, то зима буде морозною та довгою, а якщо це сніг буде першим, то зима – м'якою та сніговою.

