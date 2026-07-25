Яке церковне свято 25 липня: що починається з сьогоднішнього дня

25 липня за новим церковним календарем православні згадують праведну Ганну – матір Пресвятої Богородиці. Її шанують як небесну покровительку матерів, подружжя та всіх, хто мріє про дітей. З давніх-давен вважалося, що щира молитва святій Ганні допомагає зміцнити сім'ю, знайти душевний спокій і випити здоров'я для дітей.

Прикмети 25 липня. Фото: із відкритих джерел

У народі цей день називають Анною Літньою, Анною Зимовказівницею. Вважається, що з цього часу літо поступово спадає: ночі стають прохолоднішими, а вранці вже відчувається подих осені.

За традицією сьогодні починають копати молоду картоплю (хоча в деяких регіонах України це роблять раніше), ходять до лісу за грибами та збирають черемху. За старих часів вірили, що багатий урожай грибів і ягід обіцяє удачу та достаток на весь рік.

Святу Анну вважають покровителькою сім'ї, тому день вважається сприятливим для сватання, весілля та хрещення дітей. За народним повір'ям, такі шлюби будуть міцними та щасливими, а діти виростуть здоровими та будуть під небесним захистом.

На стіл прийнято подавати страви з молодої картоплі — вареної, запеченої, смаженої, а також драники, картопляні котлети та іншу випічку з картопляною начинкою. Вважається, що чим більше таких страв буде цього дня, тим багатшим і благополучнішим буде рік для сім'ї.

У народі з Анною Літньою пов'язано кілька заборон. Вважається, що не варто зловживати алкоголем, з'ясовувати стосунки та особливо лаятися з рідними чи старшими – це може надовго порушити мир у сім'ї. Також не радять шити, зашивати одяг, пришивати гудзики та ремонтувати взуття: за повір'ям, після цього речі швидко прийдуть у непридатність.

Важливо пам'ятати, що більшість подібних заборон відносяться до народних традицій та повір'їв, а не до церковного вчення.

З цим днем пов'язано і чимало погодних прикмет. Якщо холодний ранок – до суворої зими. Дощ із самого ранку – зима буде сніговою та порівняно м'якою. Теплий та сухий день – до сонячної зими з невеликою кількістю снігу. Лелеки збираються в зграї – до ранніх заморозків. Дозріла черемха — осінь настане раніше, ніж звичайно. Мурахи будують високі мурашники – до ранньої та морозної зими. Багато жолудів – до теплої та м'якої зими;

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