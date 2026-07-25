Какой церковный праздник 25 июля: что начинает происходить с сегодняшнего дня

25 июля по новому церковному календарю православные вспоминают праведную Анну – мать Пресвятой Богородицы. Ее почитают как небесную покровительницу матерей, супругов и всех, кто мечтает о детях. С давних времен считалось, что искренняя молитва святой Анне помогает укрепить семью, обрести душевный покой и испросить здоровья для детей.

Приметы 25 июля. Фото: из открытых источников

В народе этот день называют Анной Летней, Анной Зимоуказательницей. Считается, что с этого времени лето постепенно идет на убыль: ночи становятся прохладнее, а по утрам уже чувствуется дыхание осени.

По традиции сегодня начинают копать молодой картофель (хотя в некоторых регионах Украины это делают раньше), ходят в лес за грибами и собирают черемуху. В старину верили, что богатый урожай грибов и ягод сулит удачу и достаток на весь год.

Святую Анну считают покровительницей семьи, поэтому день считается благоприятным для сватовства, свадьбы и крещения детей. По народному поверью, такие браки будут крепкими и счастливыми, а дети вырастут здоровыми и будут под небесной защитой.

На стол принято подавать блюда из молодого картофеля — вареного, запеченного, жареного, а также драники, картофельные котлеты и другую выпечку с картофельной начинкой. Считается, что чем больше таких блюд будет в этот день, тем богаче и благополучнее пройдет год для семьи.

В народе с Анной Летней связано несколько запретов. Считается, что не стоит злоупотреблять алкоголем, выяснять отношения и особенно ругаться с родными или старшими – это может надолго нарушить мир в семье. Также не советуют шить, зашивать одежду, пришивать пуговицы и ремонтировать обувь: по поверью, после этого вещи быстро придут в негодность.

Важно помнить, что большинство подобных запретов относятся к народным традициям и поверьям, а не к церковному учению.

С этим днем связано и немало погодных примет. Если холодное утро – к суровой зиме. Дождь с самого утра – зима будет снежной и сравнительно мягкой. Теплый и сухой день – к солнечной зиме с небольшим количеством снега. Аисты собираются в стаи – к ранним заморозкам. Созрела черемуха – осень наступит раньше обычного. Муравьи строят высокие муравейники – к ранней и морозной зиме. Много желудей – к теплой и мягкой зиме;

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