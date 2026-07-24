Какой церковный праздник 24 июля: что нужно сделать сегодня, чтобы весь год жить в достатке

24 июля в новом церковном календаре — день памяти Бориса и Глеба, первых святых, канонизированных в Киевской Руси. В народе день окружен особыми традициями, запретами и погодными приметами.

Приметы 24 июля. Фото: из открытых источников

В народном календаре день называют Борис и Глеб Летние, а также Паликопна. Последнее название связано с давним поверьем, что в этот день особенно часто бывают грозы и молнии, способные вызвать пожары.

По традиции в этот день принято ходить друг к другу в гости, мириться после ссор и проводить время с близкими. Существует и денежная примета: на рассвете советуют пересчитать все деньги, которые есть в доме. По поверью, это помогает сохранить достаток на весь год. Также считается хорошим знаком вернуть долги до этого дня.

По народным поверьям, в день Бориса и Глеба не стоит заниматься тяжелой работой, особенно в поле и огороде — опять-таки из-за опасений, что молния может вызвать пожар. Поэтому говорили: "На Глеба и Бориса за хлеб не берися".

Также не рекомендуют затевать генеральную уборку — считается, что это может привести к финансовым потерям.

По народным приметам, в этот день не следует брать деньги в долг и давать их взаймы, чтобы не навлечь денежные трудности. Если срок возврата долга приходится именно на 24 июля, его стараются не переносить.

По народным приметам, в этот день можно узнать, какой будет погода в конце лета и предстоящей зимой. Если роса не высыхает до полудня — к грозе. Чайки часто садятся на воду, а улитки прячутся в раковины — скоро пойдет дождь. Паук плетет широкую паутину — дождливая погода задержится надолго. Назойливые мухи — к солнечным и теплым дням. Южный ветер — к ненастью.

Если день выдался солнечным и теплым — конец августа будет сухим, а зима — недолгой и не слишком суровой, а если пасмурная и дождливая погода — то это к дождливому августу и ранней осени.

Читайте также на портале "Комментарии" — какой церковный праздник был 23 июля: что защищает семью от бед.



