Какой церковный праздник 23 июля: что защищает семью от бед

23 июля по новому церковному календарю православные верующие отмечают день памяти Почаевской иконы Божией Матери. Это один из самых известных и почитаемых чудотворных образов Богородицы.

Приметы 23 июля. Фото: из открытых источников

В народе день 23 июля прозвали Трофим Бессонник. Такое название день получил в честь мученика Трофима, которого вспоминают сегодня, а также из-за большого количества хозяйственных забот в этот период.

Считается, что на Трофима хорошо начинать новые дела — они принесут пользу и успех. Также этот день считают благоприятным для сватовства и заключения брака: верят, что семья, созданная в этот период, будет крепкой и дружной.

К этому времени уже созревает малина, поэтому день также называют Калинниками-Малинниками. Ягоды собирают, из них готовят варенье, компоты и другие заготовки на зиму. Калину в народе особенно почитают за полезные свойства и связывают с семейным благополучием. При этом в Украине массовое созревание калины обычно приходится на более поздний период — ближе к осени.

С калиной связывают немало народных поверий: считается, что куст возле дома защищает семью от бед, приносит мир и согласие. Веточки растения воспринимают как оберег, а ягоды используют не только в кулинарии, но и в народной медицине.

В церковный праздник, как и в любой другой день, верующим не стоит ссориться, злословить, завидовать, распространять сплетни или отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается. Грехом считаются жадность, грубость и лень.

По народным поверьям, на Трофима Бессонника нельзя долго спать — можно упустить удачу и привлечь бедность. В этот день стараются не откладывать важные дела и не заниматься пустой работой: считается, что трудолюбие помогает сохранить достаток.

Особое отношение в этот день — к калине. На Трофима не советуют без необходимости ломать, рубить или срывать ветки этого дерева: верят, что это может привести к неприятностям.

Также в народе верили, что на Трофима нельзя ломать ветки калины – это может привлечь беду. Калиновое дерево издавна считалось защитой дома, а веточка или кусочек коры служили оберегом.

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