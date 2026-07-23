Яке церковне свято 23 липня: що захищає сім'ю від бід

23 липня за новим церковним календарем православні віруючі відзначають день пам'яті Почаївської ікони Божої Матері. Це один із найвідоміших і шанованих чудотворних образів Богородиці.

Прикмети 23 липня. Фото: з відкритих джерел

У народі день 23 липня прозвали Трохим Бессонник. Таку назву день отримав на честь мученика Трофима, якого вшановують сьогодні, а також через велику кількість господарських турбот у цей період.

Вважається, що на Трохима добре починати нові справи – вони принесуть користь та успіх. Також цей день вважають сприятливим для сватання та укладення шлюбу: вірять, що сім'я, створена у цей період, буде міцною та дружною.

На цей час вже дозріває малина, тому день також називають Калинниками-Малинниками. Ягоди збирають, з них готують варення, узвари та інші заготовки на зиму. Калину в народі особливо вважають за корисні властивості і пов'язують із сімейним благополуччям. При цьому в Україні масове дозрівання калини зазвичай припадає на пізніший період — ближче до осені.

З калиною пов'язують чимало народних повір'їв: вважається, що кущ біля будинку захищає родину від бід, приносить мир та згоду. Гілочки рослини сприймають як оберег, а ягоди використовують не тільки в кулінарії, а й у народній медицині.

У церковне свято, як і будь-якого іншого дня, віруючим не варто сваритися, злословити, заздрити, розповсюджувати плітки або відмовляти у допомозі тим, хто її потребує. Гріхом вважаються жадібність, грубість і лінощі.

За народними повір'ями, на Трохима Безсонника не можна довго спати — можна прогаяти удачу і залучити бідність. Цього дня намагаються не відкладати важливих справ і не займатися порожньою роботою: вважається, що працьовитість допомагає зберегти достаток.

Особливе ставлення у цей день – до калини. На Трохима не радять без необхідності ламати, рубати чи зривати гілки цього дерева: вірять, що це може призвести до неприємностей.

Також у народі вірили, що на Трохима не можна ламати гілки калини – це може залучити лихо. Калинове дерево здавна вважалося захистом будинку, а гілочка чи шматочок кори служили оберегом.

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