Какой церковный праздник 22 июля: что категорически нельзя делать женщинам в этот день

22 июля православные верующие чтят память святой Марии Магдалины – ближайшей ученицы Христа и покровительницы женщин. С этим днем связаны старинные традиции, народные приметы и запреты, многие из которых соблюдают и сегодня.

Приметы 22 июля. Фото: из открытых источников

В народном календаре этот день называют Марией Ягодницей и Огненной Марией. Первое название связано со сбором летних ягод, второе — с народными представлениями о грозах и молниях, которые нередко бывают в эту пору.

По народной традиции в этот день принято мыть окна, стирать занавески и наводить порядок в доме, чтобы впустить в жилище "Марьин свет", который, по поверьям, приносит достаток и благополучие. Если день стоит солнечный, по народным приметам хорошо полить сад и огород — считается, что это способствует хорошему росту растений и богатому урожаю.

Женщинам, согласно народным поверьям, в день Марии Магдалины не советуют выполнять тяжелую работу в поле, саду и на огороде — святая покровительствует женщинам, поэтому день лучше посвятить семье, молитве и домашним делам.

В день Марии Магдалины не стоит выяснять отношения – конфликт может надолго нарушить мир в семье. В народе также верят, что Мария Магдалина повелевает громом и молниями, поэтому во время грозы не рекомендуют работать в поле или на огороде.

Кроме того, в непогоду советуют держать окна и двери закрытыми: по поверьям, через открытые проемы в дом может проникнуть нечистая сила. У этого обычая есть и практическое объяснение — во время грозы открытые окна и сквозняки действительно могут быть небезопасны.

По народным приметам 22 июля судили о погоде и будущем урожае. Если утренний туман стелется по земле — день будет теплым и солнечным. Гроза — к богатому урожаю пшеницы, ячменя, гречки и хорошему сенокосу. Лягушки сидят в воде — установится сухая погода, выбрались на берег — скоро пойдет дождь. Звезды ярко сверкают перед рассветом — в ближайшие дни ожидаются осадки. Голуби прячутся в гнездах – к ненастью.

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