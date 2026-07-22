Яке церковне свято 22 липня: що категорично не можна робити жінкам цього дня

22 липня православні віруючі вшановують пам'ять святої Марії Магдалини – найближчої учениці Христа та покровительки жінок. З цим днем пов'язані старовинні традиції, народні прикмети та заборони, багато з яких дотримуються і сьогодні.

Прикмети 22 липня. Фото: з відкритих джерел

У народному календарі цей день називають Марією Ягідницею та Вогняною Марією. Перша назва пов’язана зі збором літніх ягід, друга — з народними уявленнями про грози та блискавки, які нерідко трапляються в цю пору.

За народною традицією цього дня прийнято мити вікна, прати фіранки та наводити лад у будинку, щоб впустити в житло "Мар'їн світло", який, за повір'ями, приносить достаток та добробут. Якщо день стоїть сонячний, за народними прикметами добре полити сад та город — вважається, що це сприяє хорошому зростанню рослин та багатому врожаю.

Жінкам, згідно з народними повір'ями, у день Марії Магдалини не радять виконувати важку роботу в полі, саду та на городі — свята заступається жінкам, тому день краще присвятити сім'ї, молитві та домашніх справах.

У день Марії Магдалини не варто з'ясовувати стосунки – конфлікт може надовго порушити мир у сім'ї. У народі також вірять, що Марія Магдалина наказує громом та блискавками, тому під час грози не рекомендують працювати у полі чи на городі.

Крім того, у негоду радять тримати вікна та двері зачиненими: за повір'ями, через відкриті отвори до будинку може проникнути нечиста сила. Цей звичай має практичне пояснення — під час грози відкриті вікна та протяги дійсно можуть бути небезпечними.

За народними прикметами 22 липня судили про погоду та майбутній урожай. Якщо ранковий туман стелиться землею — день буде теплим і сонячним. Гроза — до багатого врожаю пшениці, ячменю, гречки та гарного сіножаті. Жаби сидять у воді – встановиться суха погода, вибралися на берег – незабаром піде дощ. Зірки яскраво сяють перед світанком — найближчими днями очікуються опади. Голуби ховаються у гніздах – до негоди.

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