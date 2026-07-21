Как церковный праздник 21 июля: о чем нельзя говорить в этот день

По новому церковному календарю 21 июля верующие вспоминают преподобных Онуфрия и Онисима Киево-Печерских. С этой датой связаны народные приметы о погоде и будущем урожае, а также ряд традиционных запретов.

Приметы 21 июля. Фото: из открытых источников

В народе этот день называют Онуфрий Молчаливый или Молчальник. Считается, что 21 июля нужно как можно меньше говорить и больше трудиться, поэтому любые дела стараются выполнять молча – тогда работа спорится, а в доме весь год сохраняются мир и порядок.

По традиции в этот день занимаются подготовкой амбаров, сараев и погребов к зиме: их просушивают, проветривают, ремонтируют стены и полы. Хорошей приметой считается навести порядок в доме: постирать, почистить посуду, перебрать вещи в шкафах и сундуках, проветрить зимнюю одежду. Также день подходит для домашних заготовок — варят компоты и варенье, готовят домашний квас и вино.

Поскольку праздник приходится на вторую половину лета, его связывают с постепенной подготовкой к осени, по традиции в это время собирают первый урожай яблок.

Существует и поверье о "немой воде". Ее набирают до рассвета в полном молчании, а затем используют для умывания, окропления дома и, по народным представлениям, для исцеления больных, считая такую воду особенно целебной.

В церковный праздник не приветствуются злость, зависть, сквернословие, сплетни, осуждение и ссоры. День преподобного Онуфрия Молчаливого особенно связывают с воздержанием в словах – говорить советуют только по необходимости, избегая пустых разговоров и конфликтов.

По народным поверьям, 21 июля не следует: без необходимости пользоваться острыми предметами — считается, что полученная в этот день рана будет долго заживать; ссориться и выяснять отношения — конфликт может затянуться и разрушить отношения; приглашать в дом нежеланных гостей – это сулит хлопоты и семейные разногласия; купаться в реках и озерах — по поверьям, вода уже становится опасной. Также до Яблочного Спаса не рекомендуется есть сырые яблоки. Их принято перерабатывать: варить компоты и варенье, сушить, мочить, готовить домашний квас и вино.

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