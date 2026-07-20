Какой церковный праздник 20 июля: самые известные запреты и приметы дня

20 июля по новому церковному календарю верующие чтят память пророка Илии — одного из самых известных и почитаемых библейских святых. С этим днем связано немало народных примет, традиций и запретов, многие из которых дошли до наших дней.

Приметы 20 июля. Фото: из открытых источников

В народе праздник называют Ильин день, или просто Ильи. По народной традиции сегодня принято помогать тем, кто оказался в трудной ситуации, подавать милостыню и делать добрые дела.

Издавна пророка Илию считают покровителем дождя, грома и плодородия. После Крещения Руси в народном сознании он во многом заменил языческого бога Перуна, поэтому святого называют Громовержцем. По поверьям, именно Илья мчится по небу на огненной колеснице, а раскаты грома – это грохот ее колес.

С Ильи, по народным наблюдениям, лето начинает уступать место осени: заканчивается сенокос и начинается жатва.

По народным приметам 20 июля запрещено заниматься тяжелой работой, особенно в поле и огороде – это считается грехом, а также ходить на рыбалку.

Самый известный запрет Ильина дня связан именно с купанием – по поверьям, после этого праздника вода становится опаснее. Приметы говорят, что в водоемах прячется нечистая сила, но также объясняют это и тем, что вода начинает остывать и после купания легко простудиться. Существует также легенда, что одна из подков коня пророка Илии упала в воду и сделала ее холодной.

В народе верят, что погода в Ильин день может подсказать, какой будет осень. Наши предки обращали внимание на такие приметы. Если жаркий день выдался — к сухой осени. Гром слышен, а дождя нет — осадков в ближайшее время не будет. Комары летают тучами — день будет солнечным и ясным. Если 20 июля нет дождя — впереди еще шесть недель засухи.

Самая известная примета гласит: Ильин день считается границей между летом и осенью, таки и говорили — "До Ильи — лето, после Ильи — осень".

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